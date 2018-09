Concejal de Cambiemos manda a su mujer a recibir cheque “San Luis Te Cuida”

El plan “San Luis Te Cuida” está entregando los cheques por un monto de $50.000 pesos a los beneficiarios del plan dirigido para pequeños comercios. El acto de entrega para el departamento Pedernera transcurría con total normalidad, hasta que algo dejó a más de un asistente mudo. El Concejal de Cambiemos Germán Aime envió a su mujer a recibir el crédito solidario en manos del mismísimo Gobernador de la Provincia de San Luis. El plan solidario para que pequeños comerciantes no se vean obligados a cerrar sus puertas, es una ayuda pensada por Alberto Rodríguez Saá para dar respuesta a más de 3.500 contribuyentes, con el objetivo de amortiguar el impacto de la crisis que atraviesa nuestro país.

La sorpresa del hecho es que ocurrió el mismo día en que el Concejal Aime lanzó su candidatura en la interna partidaria con palabras despectivas y difamatorias hacia la gestión provincial.

Funcionarios que presenciaron el acto de entrega del crédito solidario, se mostraron igualmente sorprendidos y expresaron su malestar “La Provincia de San Luis hace un gran esfuerzo para contrarrestar los pésimos resultados que han provocado las políticas del Gobierno Nacional. Los referentes y representantes del gobierno nacional en nuestra provincia no hacen ninguna autocrítica del gobierno al que representan, solo critican al modelo provincial y no trabajan para el bien común, ahora vienen a hacer uso de los beneficios. Claramente no existe ningún requisito político para recibir un beneficio, pero quienes siempre están criticando, sería importante que reconozcan todo el esfuerzo que hace el Gobierno Provincial por su gente.”