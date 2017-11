Benedetto se rompió los ligamentos cruzados y se aleja del Mundial

El delantero de Boca Juniors Darío Benedetto sufrió anoche la ruptura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha durante el transcurso del clásico ante Racing Club, en la Bombonera, y los seis meses previstos para la recuperación ponen en serio riesgo su chance de integrar el seleccionado argentino que participará del Mundial de Rusia en junio de 2018.

“Son cosas que pasan en la profesión. Habrá que poner fecha para la operación y empezar a recuperarse. Me di cuenta enseguida de lo que me había pasado. Tuve una sensación rara, porque ya me había esguinzado una rodilla y sabía que esto no era lo mismo. Ahora sólo pienso en restablecerme y nada más”, afirmó Benedetto al salir del lugar donde fue analizado.

“Se cayó solo, no chocó con nadie. Y cuando se rompió, dio un grito que me asustó”, le confió a Télam apenas finalizado el partido el árbitro del clásico ante Racing Club, Darío Herrera, al describir el momento (35 minutos del segundo tiempo) en que Benedetto se lesionó.

Los médicos boquenses Pablo Ortega Gallo y Gerardo Godoy, junto al ex dirigente Juan Carlos Crespi, acompañaron a Benedetto al Instituto IMAX de Barrio Norte donde se realizó la resonancia magnética que arrojó el resultado tan temido.

El ex delantero de Arsenal, de Sarandí y América, de México, de 27 años (nació el 17 de mayo de 1990 en la ciudad bonaerense de Berazategui), será operado el próximo jueves por la tarde en el Sanatorio Agote, del barrio porteño de La Recoleta, el mismo lugar donde fue intervenido por una lesión similar su

compañero Fernando Gago el pasado 12 de octubre.

Benedetto salió llorando del campo de juego y de la misma manera ingresó a los vestuarios, quizá como un preanuncio de lo que una resonancia magnética le confirmaría menos de dos horas después.

La cláusula de rescisión de Benedetto es de 30 millones de dólares, el segundo del club después de Cristian Pavón, que se eleva a 37.500.000.

Y justamente esta noche unos emisarios del Borussia Dortmund alemán habían estado en la Bombonera para ver su actuación, ya que el “Pipa” es el principal candidato para reemplazar al delantero franco-gabonés Pierre Emerick Aubameyang (está en venta por cuestiones disciplinarias), compitiendo para ese lugar justamente con el atacante racinguista Lautaro Martínez, de gran tarea en la jornada de hoy.

Y también a diferencia de Pavón, la idea de Benedetto era la de aceptar alguna oferta del mercado europeo a fines del corriente año o, a más tardar a mediados del año próximo, lo que le impediría completar la participación boquense en la Copa Libertadores 2018.

El candidato a reemplazarlo en lo inmediato es Walter Bou, lo que frenaría la potencial transferencia de la que podía formar parte a fin de este año para encontrar más espacio de competencia en otro equipo.

Claro que para comienzos del año próximo, cuando Boca inicie su participación en la Copa Libertadores, la idea de la directiva es contar con Carlos Tevez, algo por lo que su presidente, Daniel Angelici se encuentra por estas horas en China, mientras que simultáneamente contará también con la incorporación de Ramón Ábila, hoy en Huracán, aunque el técnico Guillermo barros Schelotto no lo pretende sumar todavía.

La mala fortuna con este tipo de lesiones viene persiguiendo últimamente a los futbolistas boquenses afectados por Jorge Sampaoli al seleccionado argentino, ya que el pasado 5 de octubre, en ocasión del partido entre el representativo nacional y Perú, jugado también en la Bombonera, el volante Fernando Gago padeció la ruptura del ligamento cruzado anterior y el interno de la misma rodilla derecha que Benedetto.