Acusan al hijo de una fiscal de violar a una chica

El hijo de una fiscal de la ciudad bonaerense Lomas de Zamora fue denunciado de violación por una chica de 22 años , después que varios vecinos vieran y filmaran como la tomaba del cuello en el balcón de un departamento del barrio porteño de San Telmo. Él dice que la salvó, ya que intentaba suicidarse.

El hecho se produjo el 15 de noviembre en un edificio situado en Independencia y Piedras. Según la joven Rodrigo Eguillior, hijo de la fiscal de Ejecución Paula Martínez Castro, quiso tener relaciones con ella sin usar protección y fue allí cuando comenzó la discusión.

La joven le pidió que la deje retirarse, pero éste se lo negó. Por lo que ella intentó escaparse por el balcón del edificio, cuando Eguillior la tomó por el cuello, la introdujo nuevamente al departamento y, según su relato, la violó.

Esa noche los vecinos se despertaron con los gritos de una mujer que “parecía querer tirarse por el balcón” y llamaron al 911. Cuando llegó la Policía, la joven relató su versión de los hechos.

Sin embargo lejos de quedarse tranquilo Eguillior, en medio de la denuncia, las imágenes tomadas por los vecinos y las fuertes acusaciones en su contra, le sumó un video donde intenta “defenderse” y en el camino difama a la joven. En el, él acusado trató a la chica de “gato del conurbano”, que “quería sacarle la plata” y la tildó de “flojita de tanga” y “depresiva”.

“Me lo merezco por p.. duro. Este año estuve con millones de minas y en realidad no tendría que haber hecho eso. Y ahora estoy con una mina por semana y hasta ahí. Ni siquiera tengo ganas de estar con minas. Si vos me decís, que soy un pibe rarito que no tiene facha y necesito violarme minas, está bien, pero no soy eso y nunca violé en mi vida a una mina ni le pegué, aunque sí las maltraté verbalmente y emocionalmente”, concluyó su defensa en las redes.