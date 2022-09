Por Gabriel Rodriguez

Con la presentación de la exitosa banda de cuarteto y con una grilla que incluyó a más de un 90 por ciento de artistas locales, se dio cierre a los cuatro días de actividades organizadas por el Gobierno de la provincia, en conjunto con la Municipalidad de esa localidad.

Las juventudes, familias y fans de La Konga coparon el predio de La Hostería de El Trapiche, en donde más temprano estuvieron artistas provinciales como Kamikaze, la Banda de la Policía, Jorge Niño García (acompañado por Nycko Urban, Jublo, Chakal, Lucida, Gabi X, Lucas Coronel y Leila Bustos), los DJs Joaquín Diomedi y Raúl Mendoza, Pablo del Fuego, “A ver qué sale” y Chicos Mentha.

Antes de la medianoche, La Konga encendió al público con sus hits. No faltaron “Dueles”, “Fría como el viento”, “Te Amo”, “Ella ya me olvidó”, “Necesito verte”, “Volverás a mi cama” y “Si me dices que sí”, entre otros.

Promediando el recital, los conductores, Damián Portillo y Sofía Jaimez, invitaron al público a hacer la cuenta regresiva para saludar a las y los estudiantes en su día, con un grito masivo. Tras la lluvia de papelitos y los fuegos artificiales, la música continuó. Llegaron “Ya me enteré”, “Yo no te pido la luna” y “Ya no siento nada”. Con dos de sus grandes éxitos, “La noche sin ti” y “Universo Paralelo”, el show llegó a su fin, en simultáneo los copos de nieve dieron una singular e inesperada bienvenida a la primavera.

Un balance

Al finalizar el masivo evento, el secretario de las Juventudes, Emiliano Blanco, compartió un balance de las actividades en El Trapiche, una de las varias localidades en donde la cartera que encabeza lleva adelante eventos por el Día del Estudiante.

“Es un festejo que nos gusta a todas y todos los puntanos. Insisto en que es uno de los más grandes del país, y hoy quedó demostrado que es así. Organizamos cuatro días de actividades, tres de los cuales fueron exclusivamente para las y los chicos. Y la idea de que estuviera La Konga fue para darnos un permitido y que participaran las juventudes pero también sus padres, el público en general, más allá de que a las y los jóvenes se les dio prioridad”, dijo el secretario.

Remarcó que, además de que el porcentaje de artistas locales incluidos en la grilla es altísimo, “todos y todas cobraron por su show, fueron contratados, no vinieron gratis; y en las localidades hemos tratado de que sean de la zona” y así generar trabajo para ellos y ellas. Se buscó incluir a representantes del cuarteto, la cumbia, melódico, trap y rock. “Quisimos que fuera muy diverso, que estuvieran las distintas manifestaciones artísticas de las juventudes, en todos los estilos y géneros, para que todos pudieran disfrutar de lo que les gusta”, compartió.

La idea de la federalización de los festejos fue darle a las juventudes la posibilidad de que estas celebraciones se dieran también en sus localidades o cerca de ellas. “Los departamentos Pueyrredón y Pringles tienen El Trapiche. Y las otras localidades tienen sus lugares en común para festejar, pero había que buscar un punto de encuentro. Eso hicimos, y dio buenos frutos” en cuanto a la convocatoria, aseguró.

Tanto el sábado como el lunes, después de los shows, hubo fiestas temáticas en El Trapiche. “En líneas generales, las y los chicos se han portado bien, y eso nos permitió reunir a más de 6 mil personas, como el lunes (con la temática mundialista). Un dato no menor es que el hecho de que la Secretaría se haya hecho cargo de estos encuentros redujo las fiestas clandestinas en las cabañas. Ante cualquier situación, en el mismo predio estaban los equipos de Seguridad, de Salud, San Luis Solidario, también el municipal”, refirió.