Por Gabriel Rodríguez

Por la celebración del Día del Empleado de Comercio, los negocios, supermercados y el shopping permanecerán cerrados. Quienes decidan abrir deberán cumplir con la ley y pagar como día feriado a sus empleados. Los puntanos deberán abastecerse previamente debido al descanso de trabajadores y trabajadoras.

«El lunes la mayoría de los comercios no van a abrir. Es una fecha que no complica tanto la situación porque es a fin de mes y siempre se busca que sea un lunes porque es el día con menos movimiento, por lo que no afecta al comercio», explicó el vicepresidente de la Cámara de Comercio e integrante del Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Emmanuel López.

Durante la jornada también permanecerá cerrado el shopping de la capital puntana, por lo que tampoco funcionarán las salas de cine ni el patio de comidas.

López indicó este jueves que aún no tenía novedades sobre los supermercados, pero usualmente tampoco abren sus puertas en esta fecha, por lo que los ciudadanos deberán realizar sus compras con anterioridad. Sin embargo, en el día de ayer, las cadenas de supermercados Carrefour, Vea y Aiello confirmaron que no abrirán.

Sobre el nivel de ventas, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de San Luis indicó que septiembre suele ser un mes malo para los comerciantes, por lo que esperan que el Día de la Madre mejore la situación.

«Septiembre históricamente es el más complicado del año, no es algo netamente de San Luis, sino que es a nivel nacional. Hablamos con personas de todo el país al respecto y todos coinciden que el mes tiene una caída importante en las ventas. Esperamos un repunte para el Día de la Madre porque es la segunda fecha con mejores ventas después de Navidad», indicó.

López expresó que muchos comerciantes ya se empiezan a preparar para las ventas de regalos para agasajar a las puntanas.

«Comienzan a hablar con los proveedores por una cuestión de tiempo. Con uno o dos meses de antelación se charla para que la mercadería llegue a tiempo», explicó.

El integrante del Consejo Directivo de la CAME dijo que desde el inicio de este año y hasta julio, las ventas habían repuntado, pero posteriormente cayeron, situación que está ligada a los cambios en el gabinete nacional.

«Agosto y septiembre son meses muy complicados, hay una caída importante en las ventas y veremos cómo esto afecta al comercio y cómo se continúa hacia adelante. Creemos que como siempre habrá un repunte en octubre y noviembre, posteriormente en diciembre también con las Fiestas de fin de año. Por supuesto la situación depende de cada rubro», contó.

También indicó que no han visto una cantidad significativa de cierres de negocios. «Hay comercios que están abriendo, hay movimiento de la cuestión económica con respecto a las aperturas. Cuando empiezan a abrir negocios, nos encontramos con situaciones de comercios que cierran porque no les sirve la ubicación, el rubro y demás, entonces empieza a haber un movimiento que no significa que sea positivo ni negativo, se evalúa después con estadísticas», explicó.