Por Gabriel Rodriguez

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no descartó «una fórmula cruzada» de cara a las próximas elecciones presidenciales, aunque aseguró que no se siente «cómodo hablando de candidaturas» al mencionar el asesinato del empresario agropecuario Andrés Blaquier y la inflación que sufre en la Argentina.

«Con una persona fallecida por un tiro por una moto, con una inflación como la que tenemos, no me siento cómodo hoy hablando de candidaturas. Estoy dedicado a mi función en la Ciudad», aseguró.

No obstante, el funcionario de la Ciudad de Buenos Aires remarcó que está «trabajando en un equipo para resolver los problemas de Argentina».

Y agregó: «El problema es que no tenemos un plan de desarrollo integral. Que nos diga cómo vamos a volver a crecer. Si la Argentina no crece, no nos recuperamos».

Ante esto, propuso «un plan de cambio profundo en la Argentina», que «tiene que ser rápido, no hay tiempo para perder».

«Ya no son los primeros 100 días de Gobierno, vamos a tener 100 horas. Lo más importante es que el cambio sea duradero. Tiene que durar 20 años», apuntó Rodríguez Larreta.

Luego, en relación hacia los próximos comicios, remarcó: «No descarto una fórmula cruzada, por partido. No descarto ninguna alternativa. Va a elegir la gente en las PASO. No tenemos que ser dogmáticos en esto».

Respecto a la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 2023, reiteró que quitarlas es «hacer trampa» y que ese mecanismo «es la manera más democrática», por lo que la va a defender siempre.

«Tengo una pelea a muerte con la inflación»

A su vez, otro de los temas a los que se refirió fue la inflación. Larreta aseguró que tiene «una pelea a muerte» con esa problemática que atraviesa el país.

Mencionó que la medida que busca el Gobierno de controlar los precios «ya fracasó» y señaló que la inflación «requiere de un plan integral, de desarrollo».

«Es muy importante la estabilidad. Tenemos que estabilizarnos, no podemos seguir gastando todos los años más de lo que tenemos. Tenés que unificar el tipo de cambio», aseveró.

Y añadió: «Con los recursos que tenemos, podemos en seis años duplicar las exportaciones con el litio del norte, con Vaca Muerta en el sur, con los alimentos que el mundo necesita, con la pesca, con el turismo. Duplicamos y se termina el problema del tipo de cambio en la Argentina».

Tras la polémica de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, el funcionario sostuvo: «Yo no me engancho ni un minuto en las peleas internas. Estoy para pelear contra la inseguridad».

«Vamos a dar pelea contra la inflación. No creo en la violencia, en la agresión, no creo en la grieta interna ni externa», agregó.

Asimismo, indicó: «Apoyo a Felipe Miguel como jefe de Gabinete de la Ciudad, pero no me engancho en discusiones ni agresiones. Demos vuelta la página»

Asimismo, nombró como posibles candidatos a reemplazarlo en la Ciudad a los ministros Fernán Quirós (Salud), Soledad Acuña (Educación), Jorge Macri (Gobierno), los legisladores porteños Emanuel Ferrario, Roberto García Moritán y al senador nacional radical Martín Lousteau.

«La gente va a decidir en las PASO, que es la manera más democrática», puntualizó.

A su vez, remarcó: «En la Ciudad nadie me condiciona. El que conduce, tiene la autoridad. Juntos por el Cambio tiene una mesa de conducción. Es la primera vez que la oposición al kirchnerismo se mantiene unida».

Por otra parte, el referente de Juntos por el Cambio apuntó nuevamente al Gobierno, ya que «nunca tuvo un plan» contra la inflación.

«La inflación se combate de una sola manera: con la Argentina creciendo», expresó, al tiempo que reveló: «No hablé más con Alberto Fernández».

La ruptura se produjo después que iniciara el conflicto por la coparticipación entre Nación y Ciudad y la decisión del Presidente de cerrar las escuelas durante la pandemia.

«La pandemia ameritaba coordinar con Alberto Fernández», manifestó, aunque luego de esos casos se mantuvo al margen de esos encuentros.

Por último, consideró que el mandatario nacional «perdió una oportunidad de unir al país», tras el intento de atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

«En el mundo, situaciones como estas unen al país. En vez de buscar la unidad, de tener un mensaje sobre todos juntos, ya arrancó dividiendo», explicó.