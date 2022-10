Por Gabriel Rodriguez

La iniciativa que es ley en San Luis, responde a la necesidad de empleabilidad de las juventudes. Creado por el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, el 25 de mayo del 2019, el Programa generó una “revolución” socio-económica a nivel provincial, brindando miles de beneficios para jóvenes y el sector comercial. Solidaridad, inclusión y empleabilidad, son sus pilares.

El Gobierno de San Luis creó el Programa Empezar, una iniciativa que tiene por objetivo capacitar y entrenar a las juventudes de toda la provincia en empresas privadas, para que desarrollen aptitudes, conocimientos y habilidades que promuevan la transición al empleo formal. Está dirigido a jóvenes de entre 16 y 24 años, que se formarán durante seis meses bajo alguna de dos modalidades: aprendiz o entrenamiento. “El fin es que las chicas y los chicos tengan una oportunidad de ingresar al campo laboral de una manera más amigable”, afirma alguien que entre esas edades, empezó su primera experiencia laboral: el secretario de las Juventudes, Emiliano Blanco. “A los 16 entré por primera vez a un estudio de radio y antes de los 18 ingresé a Canal 13. La pase muy bien, aprendí un montón”, recordó el funcionario.

Tres pilares

El gobernador Rodríguez Saá, en reiteradas oportunidades, refirió a los tres pilares que atraviesan al Programa Empezar: solidaridad, empleabilidad e inclusión.

“Solidaridad porque yo abro mi emprendimiento para que un chico o una chica dé sus primeros pasos en el ambiente laboral. No es una relación empleado-empleador, es un poco más familiar, se trata de enseñar todo lo que se pueda y esa persona va a poner todo para ser mejor”, ejemplificó el secretario. También se refirió a que el Programa quiere contrarrestar la dificultad de las juventudes de encontrar empleo y, a su vez, ser inclusivo para con los jóvenes que viven en los centros urbanos más grandes como con quienes residen en los poblados más periféricos.

Resolver la problemática de la empleabilidad de los jóvenes viene acompañado de la reconstrucción emprendida por el Gobierno de San Luis en la postpandemia del COVID-19. “En muchas empresas pasó que tuvieron que bajar su cantidad de empleados y fueron las juventudes las que se quedaron excluidas. Paso en el mundo, en la Argentina y en San Luis también”, contó Blanco, quien desde que asumió en la Secretaría, inició una gira por el interior en el que habló con los jóvenes. “Sanamos los dolores y, a partir de allí, empezamos a trabajar para que puedan lograr sus objetivos”, compartió.

Más del 50% son mujeres

A octubre de 2022, dentro de la segunda edición del Programa (la primera fue en 2019), son 2358 beneficiarios activos, de los cuales 1247 son mujeres (53%) y 1111 son hombres (47%). “Las mujeres tienen la iniciativa de inscribirse y buscar empleo. Es algo que se produce de manera natural. Si hablamos de madres jóvenes, el Programa Empezar ayuda mucho, porque son 20 horas semanales que se pueden dividir como coordinen de manera conjunta el capacitador y el beneficiario. Eso es un gesto de empatía enorme”, comentó.

Esta Ley, aprobada el 4 de agosto de 2021 por la Legislatura provincial, alcanza a todos los rincones de la provincia. Del total mencionado anteriormente, 1562 son de San Luis Capital, 345 de Villa Mercedes y 451 del interior provincial, desde La Punta, Merlo y Juana Koslay hasta Batavia, Bagual y Las Chacras.

Las modalidades: Aprendiz y Entrenamiento

Del total de beneficiarios, 24 están en la modalidad Primer Empleo, 108 en Aprendiz y 2226 en Entrenamiento, desde los 16 años hasta los 27 años.

En Aprendiz, la o el joven debe tener formación secundaria técnica, formación terciaria o universitaria. En este último caso, debe contar con un avance del 50% de la carrera y esta ser afín al rubro del comercio, empresa o emprendimiento. Además, al momento de firmar el convenio tiene que presentar toda la documentación requerida. El monto que se paga es de $18.000 mensuales. “Hay muchas chicas y chicos que han visto esta oportunidad y la aprovechan. Por ejemplo, si estás estudiando Comunicación y llevas más del 50% de la carrera, en la modalidad Aprendiz, vas a poder hacer un programa en una radio de 3 o 4 horas diarias y cobrarás 18 mil pesos al mes. Esto para los y las estudiantes está buenísimo”, comentó el también productor y locutor.

En tanto que en la modalidad Entrenamiento no es necesario tener conocimiento previo particular o cursar estudios que guarden relación con la actividad o servicio que brinda la firma, como un kiosco de barrio, un almacén o una tienda de ropa. Las y los inscriptos que se encuentren escolarizados deben adjuntar un certificado de alumno regular del establecimiento al que asisten. El monto que se abona es de $15.000 mensuales. “Es para aquellas personas que necesitan un ingreso extra a su estudio”, explicó.

Beneficio para el sector privado

Un protagonista importante del Programa Empezar es el capacitador, quien debe cumplir con los siguientes requisitos: ser responsables de alguna entidad privada, que cuenta con certificación actualizada de IIBB, certificación actualizada de AFIP, la habilitación municipal y el formulario 931.

Al respecto, Blanco señaló: “Cuando hablamos de los capacitadores, nos referimos a la pequeña y mediana empresa, que quizás nunca tuvo un empleado y, a partir de ahora, va a poder sumar gente y volcar su conocimiento. El beneficio es que muchos capacitadores van a encontrar a alguien que los ayude con sus emprendimientos”.

El comienzo para cada joven

El secretario dio un mensaje a las juventudes que aún no se han inscripto en esta iniciativa: “Lo primero que les digo es que no tengan miedo. Nosotros estamos haciendo un trabajo personalizado respecto a las consultas y vamos a ayudarles para que el ingreso al campo laboral sea más amigable”. Las inscripciones, que no tienen fecha límite para postularse, se pueden realizar a través de la página: www.juventudes.sanluis.gov.ar/empezar.

Por otra parte mencionó, un ejemplo del éxito de esta política provincial: “Hemos dado de baja entre 40 y 50 convenios porque el capacitador y el beneficiario han querido formalizar antes de que termine el acuerdo. Esto significa que el Programa Empezar sirve a los chicos y a las pequeñas y medianas empresas”, concluyó.