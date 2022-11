Por Gabriel Rodriguez

El presidente Alberto Fernández recorrió hoy la ampliación del Parque Industrial La Cantábrica y las obras de 534 viviendas del programa Procrear II del partido bonaerense de Morón, donde pidió trabajar en conjunto para contener el aumento de los precios. «La tarea que tenemos que hacer es ver cómo entre todos tomamos conciencia de que la inflación nos hace daño a todos y empezamos a trabajar juntos para contenerla», enfatizó Fernández.

En ese marco, el jefe de Estado completó: «También para ver de qué modo distribuimos mejor lo que ganamos, para que los que viven de un sueldo les rinda más lo que ganan. Eso debemos hacerlo entre todos». El Presidente compartió una reunión con empresarios, durante su visita al Parque Industrial La Cantábrica, junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, y el intendente local, Lucas Ghi. «Argentina necesita de estos empresarios, necesita de gente que crea en el país que invierta, que arriesgue, que dé trabajo, que se comprometa con sus trabajadores.

Eso lo hacen las PyMEs», manifestó Fernández. Por su parte, el intendente de Morón se refirió al proyecto habitacional: «Lo habíamos soñado hace más de siete años, logramos que el Estado nacional cediera las tierras en el 2015 para construir viviendas y garantizarles el techo a 600 familias

Pasaron cuatro años y la tierra quedó ahí, sin ser desarrollada»

«Cuando el Presidente se hizo cargo en esta etapa, lo fui a ver y se lo planteé. Me acuerdo que fue el 2 de noviembre del 2020, hace dos años. Hoy estamos a cuatro meses de que se entreguen las primeras viviendas con el impacto que eso tiene, no solo para garantizar un derecho tan sensible como es el derecho a un hogar, sino también por el impacto positivo en la economía local», subrayó. En el inicio de la actividad, el Presidente supervisó el avance de las obras de un proyecto habitacional de 534 viviendas con infraestructura en servicios, calles y luminarias cuya construcción lleva adelante el Gobierno nacional, a través del plan Procrear II, con una inversión prevista de más de 6.300 millones de pesos. Luego, Fernández realizó una visita al Parque Industrial La Cantábrica, considerado «un ejemplo de asociación entre el Estado y el sector privado para desarrollar un proyecto industrial PyME, en el que avanza el proceso de ampliación del predio en 7,8 hectáreas», indicó Presidencia. Dentro del Parque, el jefe de Estado recorrió la planta de la empresa líder en fabricación de bolsas de papel en Latinoamérica Romipack, que cuenta con más de 1.500 clientes activos, nacionales e internacionales, además de representaciones en Bolivia, Ecuador, México, Perú y Uruguay

El jefe de Estado estuvo acompañado también por el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; y el titular de ACUMAR, Martín Sabatella.