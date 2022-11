El presidente celebro los 20 anos del Remediar sin Gines Gonzales Garcia

Por Gabriel Rodriguez

El presidente Alberto Fernández envió guiños de acercamiento a la vicepresidenta Cristina Kirchner tras la tensión generada en torno al reclamo por la suma fija para trabajadores formales y las críticas del diputado Máximo Kirchner.

El mandatario encabezó la celebración de los 20 años del programa Remediar desde donde resaltó las políticas en materia de salud durante su gestión.

«En el año 2013, Cristina (Kirchner) distribuyó 176 mil botiquines con un total de 44 millones de tratamientos. En el año 2019, se redujeron a 106 mil con menos contenidos y los tratamientos a 23 millones», enfatizó el mandatario desde el Auditorio Cultural en Tecnópolis junto a la titular de Salud, Carla Vizzotti.

En otro pasaje de su discurso cuestionó la decisión del gobierno de Mauricio Macri de transformar el Ministerio de Salud en secretaria y aseguró que durante su gestión se redujo la entrega de botiquines y tratamientos médicos como parte del programa Remediar.

«No siempre este programa fue lo suficientemente atendido.

Cuando llegamos con Néstor, pocos meses después, en mayo del 2003, Néstor, que era como todos nosotros, como Cristina, como yo, fuertes defensores de la salud pública, le pedimos que avanzara con el plan remediar. Y Ginés lo hizo. Lo hizo durante los años de Néstor y después se siguió haciendo lo mismo en los años de Cristina», apuntó.

Asimismo, el jefe de Estado indicó: «Para mí, para Carla (Vizzotti), para Daniel (Gollán), para Cristina (Kirchner), para los que estamos embarcados en este proyecto estar atentos a la salud de nuestras mujeres es una obligación, buscarles una solución para que todos vivan sanos es una obligación y si no lo hacemos demostraremos nuestra miserabilidad humana porque dejaremos en evidencia que el otro no nos importa, y nosotros, nos importa y mucho».

Sin la presencia del exministro Ginés González García, autor e impulsor del programa, el jefe de Estado destacó su labor al frente de la cartera y la creación de Remediar bajo la gestión de Eduardo Duhalde.

«Fue un programa que marca un antes y un después en la salud pública. Duhalde gobernaba en la emergencia, la Argentina tenía dos millones y medio de planes sociales, la pobreza había escalado a más del 60%, el desempleo rondaba el 25%. Uno de cada cuatro argentinos no tenía empleo y el Estado estaba en una situación caótica en términos económicos», desarrolló.

En la misma línea, subrayó: «En ese cuadro, el presidente Duhalde, y alguien a quien quiero siempre estar agradecido y reconocer lo que significó que fue a Ginés González García que se animó a llevar adelante este programa. Cuando uno dice se animó, dice que en el contexto en el que estábamos alguien se preocupó porque no le falten los medicamentos a los que más los necesitaban».

Según supo NA, el ex funcionario no fue invitado a la celebración, aunque no se privó de manifestar su opinión a través de sus redes sociales.

«Remediar cumple 20 años. Es un programa del cual estoy orgulloso de haberlo creado en mi anterior gestión y puesto en valor nuevamente en la última», tuiteó.

Remediar es un programa que integra la política de Medicamentos del Ministerio de Salud que consiste en la distribución de botiquines con tratamientos a los establecimientos de salud (CAPS) que integran el primer nivel de atención. Además, los pacientes que no tienen cobertura de obra social, pueden retirar de manera los medicamentos de manera gratuita.

El Presidente llegó acompañado por el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, y con las ausencias de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y la portavoz, Gabriela Cerruti, quienes tenías sus lugares asignados en la primera fila del auditorio.

Unas sillas contiguas, el diputado Daniel Gollán estuvo en la celebración, y en la previa, se mostró a favor de la candidatura de Cristina Kirchner de cara a 2023, y consultado por NA, apoyó la suspensión de las PASO a las que calificó de «distorsionan las cosas», y ser «dañinas en el interior de los partidos».