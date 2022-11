Por Gabriel Rodriguez

El presidente Alberto Fernández viajó hoy a Brasil para reunirse con el mandatario electo Luiz Inácio Lula Da Silva, felicitarlo y juntos dar un mensaje de unidad a la región.

En su primer acto tras imponerse en la segunda vuelta electoral de este domingo, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) recibió a Fernández en el hotel Intercontinental de San Pablo, el mismo lugar donde anoche brindó su discurso de victoria.

En el lugar también estuvieron el canciller Santiago Cafiero y el embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli.

Fernández y Lula se reunieron primero a solas y luego almorzaron junto a los principales colaboradores de cada uno, proyectando a la región la primera fotografía juntos, que sirve como mensaje de unidad y de cuál será la hoja de ruta que el brasileño quiere seguir a nivel internacional.

Al hablar este domingo, reiteró que su intención es trabajar por una Latinoamérica unida que salga a negociar en bloque con el resto del mundo.

Tras la entrevista, que se dio horas después de que Lula apareciera anoche en el búnker con una gorra que decía «CFK 2023», Fernández sostuvo que el líder del PT es «un hombre que le va a hacer mucho bien a Brasil, como hizo antes, y mucho bien a América latina».

«Los brasileños democráticamente eligieron como presidente a mi querido amigo Lula, un extraordinario dirigente, un líder latinoamericano, un hombre que le va a hacer mucho bien a Brasil, como lo hizo antes y mucho bien a América latina», sostuvo en declaraciones a la prensa.

Además, Fernández pidió «cuidar la voluntad popular, que es lo esencial para pensar el progreso de América latina», y agregó: «Vine acá personalmente para darle mi testimonio al querido Lula de cariño, de compromiso, sabe que tiene en mí un amigo».

Según detalló, Lula tiene la voluntad de viajar a la Argentina antes de asumir el 1 de enero de 2023.

Más temprano, a través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado argentino compartió un video del ingreso al encuentro y agregó: «Todo mi amor, mi admiración y mi respeto, querido compañero. Tenemos un futuro que nos abraza y nos convoca».

«Lula es un líder como no he conocido antes. Lo conozco desde el 2002 y tiene una peculiaridad que es que tiene un liderazgo que los auténticos líderes deben velar», expresó por la mañana en declaraciones radiales.

«Presidente, que alegría verte», le dijo Fernández al saludarse con Lula, muy cerca de Scioli, y se estrecharon en un abrazo afectuoso.

«¿Cómo fue?», le preguntó luego, a lo que Lula le respondió «Me fue bien». No se veían personalmente desde el 10 de diciembre del año pasado cuando el brasileño, junto al uruguayo Pepe Mujica, participaron de los festejos del Día de la Democracia en la Plaza de Mayo.

«Alberto nunca especuló con Lula», dijo Cafiero.

«Cuando Alberto decidió venir a verlo a Lula cuando estaba preso, vinimos juntos y recordábamos cuando veníamos en el vuelo para acá ese viaje. Como en ese momento Alberto no especuló, tampoco vamos a especular ahora; Alberto no especuló en ese momento como tampoco especuló para salvarle la vida a Evo Morales; Alberto no especula, es fiel a sus convicciones, en ese momento abrazó a Lula y ahora lo volverá a abrazar con mucha fuerza», resaltó Cafiero.

El ministro de Relaciones Exteriores sostuvo: «Para nosotros es un gran honor estar aquí viviendo esta emoción. Recuerdo cuando viajamos con Alberto a verlo a Lula cuando estaba preso, cuando fuimos junto con Celso Amorim, y muchos compañeros con los que me encuentro aquí, que hacían la vigilia».

«Es muy emocionante cómo han cambiado las cosas, por eso queremos felicitarlo y darle un abrazo a todo el pueblo brasilero que ha impartido justicia. Realmente para nosotros ese es el sentimiento, totalmente sincero, sin especulaciones, sin dobleces, abrazar a un grande del que obviamente esperamos muchísimo», consideró Cafiero.

Sobre el futuro de la región, señaló que «Latinoamérica lo necesita; toda la región lo quiere bien, y necesita mucho a Brasil puesto en ese registro positivo».

«Que un gran amigo de la Argentina como Lula sea nuevamente presidente de Brasil siempre es una buena noticia para Argentina», agregó el canciller.

Durante el encuentro en San Pablo se analizaron temas vinculados a la integración, que tiene diferentes aspectos: económico y comercial, naturalmente afianzar vínculos comerciales. .

«Tenemos una visión respecto a potenciar la industrialización, la sustitución de importaciones, abandonar el modelo de primarización que ha tenido el Mercosur y la región en este tiempo, y avanzar en encadenamientos productivos donde se agregue valor», expresó Cafiero.