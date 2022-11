Por Gabriel Rodriguez

Nicolás Pachelo, el principal acusado por el crimen de María Marta García Belsunce ocurrido el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel de Pilar, aseguró que es «totalmente inocente» por el asesinato y pidió su «absolución por el hecho», luego de que la fiscalía pidiera prisión perpetua.

Duranta la maratónica jornada en la que el Tribunal Oral número 4 de San Isidro escuchó los alegatos de las partes por el caso García Belsunce, y tras pedir esa condena, las cuales serán dictadas el próximo 2 de diciembre, fue el turno de Pachelo y de los demás acusados, quienes tuvieron acceso al derecho a la última palabra.

El principal sospechoso quiso leer unas anotaciones, pero no se lo permitieron, mientras que enseguida trató de aclarar cuestiones relacionadas con pruebas de ADN y también fue interrumpido.

Por lo tanto, hizo uso de su últimas palabras antes de finalizar la jornada: «No he visto en todo el debate y en los alegatos del Ministerio Público Fiscal que hayan podido poner un arma en mi mano, salvo cuando el doctor (Patricio) Ferrari hizo así (hizo una seña con la mano en forma de arma)».

«En los 46 años que tengo, jamás he cometido un hecho violento con un arma, ni lastimado a una persona y es importante que lo entiendan, porque hablaron de por qué no acepté el juicio por jurados. No lo hice porque iba a ser un linchamiento, les iban a vender una ficción, basada en hechos reales. Como a lo que se dedica Adrián Suar. Los hubiesen convencido en la audiencia 15, se hubiesen ahorrado 20 audiencias. No así con un tribunal profesional que sabe valorar la prueba», argumentó Pachelo.

Para cerrar el acusado remarcó: «Soy totalmente inocente y pido mi absolución por el hecho de María Marta. Y con respecto a los robos, les pido encarecidamente que me den por cumplida la pena.

Que sea ejemplificadora».

Pachelo se defendió así del pedido de prisión perpetua que había pedido horas antes el fiscal Ferrari, quien sostuvo que «toda la evidencia se encamina hacia un mismo sentido, sin fisuras ni contrapunto» hacia el principal acusado.