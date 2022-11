Por Gabriel Rodriguez

Dos vecinas dijeron que publicaron fotos de sus viviendas en las redes sociales para ofrecerlas a clientes.

Al menos dos vecinas de la ciudad de San Luis denunciaron que usaron imágenes y la ubicación de las viviendas que actualmente habitan y las ofrecieron en alquiler en grupos de Facebook.

No solo los estafadores ofrecieron casas que actualmente están habitadas y sin consentimiento de sus dueños, sino que pidieron señas a quienes caen en el engaño, que superaron los 20 mil pesos. Los damnificados luego se encuentran con la sorpresa de que el alquiler nunca estuvo disponible.

María (N.deR. quien pidió no revelar su identidad) contó que se enteró del falso alquiler porque hace dos días una pareja joven tocó timbre y preguntó si podían entrar a ver la casa, ubicado en calle Mitre, en la zona céntrica. Ahí ella les consultó dónde habían visto la publicación que ofrecía el alquiler y vio que aparecía en un grupo de Facebook.

No conforme con ver la imagen, la mujer que habita el inmueble decidió contactar al número indicado en la publicación. Y allí el estafador le envió varios mensajes de audio donde le aseguraba que estaba en alquiler la propiedad en la que reside, que se encontraba con muchas solicitudes, pero que podía hacerle una seña de 20 mil pesos y quedarse con el alquiler. Le dijo que el inmueble se desocupará este fin de semana.

María fue hasta la Comisaría 1ª, donde le indicaron que hiciera la denuncia formal en el sitio web midenuncia.justiciasanluis.gov.ar. Luego reportó la publicación en Facebook y advirtió que se trataba de una estafa. Como último recurso, fotocopió una imagen de la publicación y la colocó en el frente de su casa, con la misma advertencia. Y no conforme con eso, hará «guardia» en su hogar el sábado, para evitar malentendidos con posibles estafados.

«Me estaba ofreciendo a mí mi propia casa», aseguró la mujer. «Él decía que era un dúplex, claro, por fuera parece un dúplex, no parece una casa, y decía que le tenía que pasar 20 mil para que él no se lo mostrara a otra gente», detalló. El estafador incluso le pasó una cuenta de una escribana «Marisol» para que le pase el dinero. «Yo no le escribí más, porque me empezó a dar miedo», agregó.

«A mí no me afecta, pero hay un montón de gente que la están estafando ante la falta de alquileres que hay. Le dicen que tienen mucha gente por una propiedad, se desesperan y ponen señas», apuntó. «Mi casa por fuera se ve linda, pero tampoco es súper top. Las casas del centro no sabés cómo son por dentro, son engañosas. Esta tiene un cartel de venta», dijo como hipótesis de por qué eligieron su casa para la estafa.

Eliana Becerra vivió una situación similar hace dos meses. Propietaria de una casa de dos pisos que queda en cercanías del Policlínico San Luis, dijo que cinco personas en un lapso de cuatro días se acercaron a ver la casa que supuestamente habían señado para alquilar por 25 mil pesos. El contacto también lo hicieron por Facebook, detalló.

Becerra hizo una exposición en la Policía, si bien no pudo reportar a tiempo las publicaciones que ofrecían su vivienda en la red social. «Lo que nos llamó la atención es que la casa se había publicado con una foto del piso de arriba. Se mostraban interiores, pero no tenían nada que ver con la casa. Me quería morir, aparte la gente la pasa mal porque se angustia y a veces no creen que no es uno el que está haciendo esto», recordó.

«La casa siempre está bien cuidada, pero yo calculo que lo que pasó es que la ofrecieron a muy buen precio con los alquileres y el precio como están», apuntó la vecina.

Recomendaciones

Maria Elena Lucero de Tamayo, quien preside el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Luis, brindó una serie de consejos para evitar estafas.

«La recomendación fundamental es que no pueden contratar a través de las redes sin ver el inmueble», remarcó la presidenta. «Lo que tienen que hacer es realizar estas contrataciones a través de profesionales matriculados, de inmobiliarias que estén legalmente constituidas», agregó la representante, que admitió que detectaron algunos casos similares a los descritos en la nota.

«Otro tema es depositar dinero en la cuenta de terceros sin saber quién es, porque estoy entregando patrimonio sin nada a cambio. Tienen que tener cuidado al depositar. Hoy por hoy con Mercado Pago es rapidísimo hacer una transacción, pero así como es rápido y es eficiente en algunos casos, es eficiente para aquellos que quieren hacer cosas ilegales», advirtió.

Por otro lado, marcó que las inmobiliarias habilitadas deben declarar domicilio e indicar cuál es el martillero a cargo, con su debido número de matrícula. «Uno tiene que tener la precaución de que esté un martillero al frente de la operación, que va a ser quien va a responder si por alguna causa no se puede ingresar a esa vivienda», agregó.

Por último, Lucero de Tamayo destacó que, de acuerdo al último Código Civil, las señas deben tener algún documento que las acrediten. «Tiene que tener un mínimo una formalidad, que esté escrita en algún documento que diga qué propiedad estoy señando, a partir de cuándo, dónde está ubicada y quién es el que está recibiendo la seña», detalló.

«No alquile sin haber visto el inmueble. Sé que hay necesidad de alquilar, pero si la gente va así rápidamente por el precio bajo sin duda va a haber problemas de fondo», concluyó.