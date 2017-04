Viviani llamó a “dar vuelta” taxis que no paren y después se retractó

El jefe del Sindicato de Peones de Taxis, Omar Viviani, llamó a “dar vuelta los coches” de alquiler que trabajen el jueves próximo, para que tenga éxito el paro convocado por la CGT contra el Gobierno, pero después se retractó al afirmar que se le “salió la cadena durante una asamblea acalorada” y que eso finalmente “no” ocurrirá.

Por estos dichos, el fiscal de Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteño Walter Fernández citó a indagatoria para mañana a Viviani por “amenazas agravadas y por cometer delito contra la libertad de trabajo”, al tiempo que los fiscales Verónica Guagnino y Marcelo Retes realizaron sendas denuncias contra el sindicalista.

Hoy se conoció un video del jefe del Sindicato de Peones de Taxi, que durante una asamblea advirtió que seguramente “muchos carneros” van “a salir a trabajar” durante la huelga y remarcó que a esos trabajadores “hay que darle vuelta los coches”.

“Fue durante una asamblea acalorada, no lo vamos a hacer”, matizó Viviani en declaraciones a DyN y detalló que durante la asamblea “los delegados empezaron a contar la situación gravísima que atraviesan los choferes”.

En ese sentido, profundizó que “la gente no tiene un mango en un bolsillo y, si lo tiene, no lo gasta en el taxi. Se perdió el 40 por ciento de los viajes en este último tiempo. Además, cada vez tenemos en la Ciudad de Buenos Aires más carriles exclusivos para colectivos y taxis llenos, y los coches vacíos no pueden buscar (potenciales) pasajeros”.

El sindicalista, en diálogo con radio Rivadavia, amplió: “Hay bronca en la actividad. Lo pidió la asamblea al paro; es más, fue mucho más allá: pedía cortes de puentes, cortes de la General Paz. Y yo le dije: ‘No, cortes no, que había que parar’. Y también se me salió la cadena cuando dije: ‘Hay algunos carneros, que después se quejan, y que van a salir a trabajar'”. “Bueno, me equivoqué, qué le voy a hacer”, completó el también jefe del Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA), que no pertenece a la CGT.

En tanto, el secretario general de la Federación nacional de conductores de taxis, José Ibarra, confirmó que ese gremio no adherirá al paro general y agregó que la huelga “es netamente electoral y política”.

“Nosotros vamos a trabajar, no vamos a adherir al paro convocado por la CGT porque desconocemos totalmente la conducción”, dijo Ibarra, que forma parte de las 62 Organizaciones que conduce Gerónimo “Momo” Venegas, en declaraciones a radio La Once Diez.

Por los dichos de Viviani, el fiscal de la Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteño Walter Fernández citó a indagatoria para mañana al titular del gremio de los taxistas por amenazas agravadas y por cometer delito contra la libertad de trabajo.

Fuentes judiciales confirmaron que además el fiscal consideró que Viviani comete el delito previsto en el artículo 158 del Código Penal que dice que “será reprimido con prisión de un mes a un año; el obrero que ejerciere violencia sobre otro para compelerlo a tomar parte en una huelga o boycott”.

También la fiscal porteña Guagnino realizó una presentación de oficio por “amenaza coactiva” contra el sindicalista y precisó que “podría imputársele el delito de amenaza coactiva con la intención de coartar la libertad de quienes no quieran participar de la medida de fuerza para tener mayor acatamiento”.

A su vez, el fiscal penal Retes denunció al titular del gremio de los taxistas por “instigación a cometer delitos” por haber dicho que “hay que dar vuelta” los taxis que no adhieran al paro nacional del jueves próximo y su denuncia quedó radicada en el juzgado de instrucción 57, se informó.