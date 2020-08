Vilma Ibarra: “De ninguna manera el proyecto de reforma judicial es inconstitucional”

La Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, sostuvo hoy que “de ninguna manera” el proyecto de reforma judicial impulsado por el Ejecutivo “es inconstitucional”, y consideró que el pronunciamiento de la Cámara Nacional en lo Criminal, que expresó ayer su rechazo a la iniciativa, “parece una defensa corporativa”.

“Sería bueno dejar de decir que todo lo que no nos gusta es inconstitucional; pero además, la Cámara Criminal ha hecho algo que podría haber sido una declaración de prensa, porque dicen lo que opinan”, aseveró Vilma Ibarra en declaraciones formuladas a radio Continental.

“Está muy bien que forme parte del debate público, pero es raro que lo hagan a través de una acordada, y, al no haber decisión alguna, es como una declaración de prensa”, consideró la funcionaria.

Ayer, por unanimidad, la Cámara Nacional en lo Criminal expresó su rechazo a la iniciativa, en un acuerdo celebrado por videoconferencia, en la que los camaristas cuestionaron también la iniciativa que propone seleccionar a 23 magistrados del fuero nacional en lo criminal y correccional para cubrir, como subrogantes, los juzgados a crear en la fusión de los tribunales federales y penal económico.

“Parece una defensa corporativa, pero tanto la Constitución como la propia Corte dicen que esas competencias tienen que terminar de pasar a la Ciudad de Buenos Aires, y una parte muy importante del proyecto es terminar de cumplir con la transferencia de delitos no penales a ese distrito”, indicó Ibarra.

En tanto, la funcionaria ratificó que la reforma judicial “es un compromiso que hizo el presidente Alberto Fernández en toda su campaña, y, cuando hablamos de temas graves en la Argentina, como tráfico de drogas, tratas de personas y corrupción de funcionarios públicos, hablamos de la justicia federal”.

“Son cosas que nos importan mucho a las argentinas y argentinos, y este gobierno está trabajando también para cumplir las promesas de campaña, como es tratar de mejorar el funcionamiento del fuero federal, que no sea pendular e investique solo a opositores y no funcionarios de turno: que sea una justicia más proba y digna”, añadió.

Por otro lado, Ibarra fue consultada sobre la desaparición del joven Facundo Astudillo Castro, visto por última vez el 30 de abril.

“El gobierno tiene una enorme preocupación por esto, más allá de la jurisdicción en la que haya sucedido, esto está en manos de la justicia y todo lo que está a la altura del gobierno se está haciendo”, indicó la secretaria.

“La imagen de una mamá o una papá ante un hijo que no se puede encontrar es terrible, por eso no esperen del gobierno nacional que retacee un esfuerzo para buscarlo. Nada de eso va a pasar, y, si hay responsabilidades de funcionarios, ya sean provinciales o nacionales, eso no va a ser ocultado, y eso es un compromiso del Gobierno”, concluyó.