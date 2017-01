Video: El momento en que un motociclista atropella a una inspectora

El episodio ocurrió en Justo Daract: un motociclista atropelló a una inspectora supuestamente para escapar de un control de tránsito, aunque un video que apareció en las últimas horas deja en dudas esa afirmación.

Paola Romina Guevara, una inspectora municipal de 32 años, había declarado que ella dio la voz de alto cuando vio que se acercaba la moto, pero que el conductor no bajó la velocidad. Entonces, ella dijo que le hizo señas con las manos y le tocó dos veces el silbato.

Pero todo eso no se ve en el video como tampoco los conos naranjas que supuestamente se habían desplegado en el control.

Por su parte, el motociclista aseguró: “Una persona se cruzó y se puso en medio de la calle”. Agregó que él intentó frenar, pero la mujer que tenía en frente no se la hizo fácil.

“Como no la pude esquivar por el lado izquierdo, (Guevara) se me tiró encima de la moto”, contó. Ahí fue cuando, según él, la chocó.

“Yo me caí. La moto cayó sobre la chica y mi amigo, del susto, se fue”, detalló. Dijo que le quitó de encima la Appia a la inspectora, hizo a un lado el rodado y se fijó cómo estaba la damnificada. “Yo no me había dado cuenta de que era una inspectora de tránsito. Tampoco quise escaparme…”, subrayó.