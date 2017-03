Vidal volvió a criticar a los gremios docentes en medio del paro

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, volvió a criticar esta mañana veladamente a los gremios docentes en la provincia, al subrayar que hay muchos argentinos que no consideran “la posibilidad de no ir a trabajar, aunque las condiciones no sean las mejores o las cosas no salgan”.

Mientras continúa el conflicto entre la Gobernación y los sindicatos docentes bonaerenses, que rechazan la oferta de aumento salarial de 19 por ciento, Vidal hizo esa elíptica referencia durante una visita que realizó a una fábrica de helicópteros en la localidad de Saladillo junto con el presidente Mauricio Macri.

“Celebramos la Argentina que queremos ser. Somos los que no bajamos los brazos. Somos los que pensamos en trabajar, sin considerar la posibilidad de no ir a trabajar, aunque las condiciones no sean las mejores o las cosas no salgan”, aseveró la mandataria provincial.