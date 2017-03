Usuarios molestos por el control del transporte interurbano

La Municipalidad de San Luis reglamentó que las empresas del transporte interurbano no podrán subir pasajeros en el marco capitalino, lo que provocó el enojo de los usuarios, sobre todo de los que provienen del interior.

Empresas como María del Rosario o Sol Bus ya no pueden levantar gente en la Ciudad de San Luis, según esta resolución que fue aprobada por pedido de la empresa Transpuntano, que argumentó que tenía pérdidas por 500 mil pesos por esta competencia.

Pero esto generó muchas incomodidades para los usuarios, sobre todo para los que vienen de localidades aledañas a San Luis, como Potrero de los Funes, El Volcán, La Punta, etc. que ahora tienen que tomar más de una línea del Transputano o pagar un remís, lo que lógicamente incrementa sus gastos de viaje.

Una pasajera comentó: “Me parece muy injusto para los que vienen de afuera hacia el centro, porque tenemos que tomar más de un colectivo y los tiempos no nos dan y el dinero tampoco nos alcanza, sobre todo con el último aumento del Transputano.”

Otro señor dijo que “el problema también se da porque en el Transputano, si uno no tiene tarjeta no puede viajar, mientras que en los otros, se puede pagar con plata. Además, ya casi no venden la tarjeta porque supuestamente viene la SUBE, cosa que hasta ahora no ha pasado. Es muy incómodo para todos”.

Muchos vecinos reclamaron que la resolución sea revisada dados los problemas que ha generado, tanto en tiempo como en costos.