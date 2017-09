US Open: Del Potro venció a Federer en una noche épica y está en semis

El tenista Juan Martín Del Potro escribió otra noche histórica en el Abierto de los Estados Unidos al derrotar en cuatro sets al suizo Roger Federer y avanzar a las semifinales del torneo, instancia en la que jugará mañana ante el número 1 del mundo, el español Rafael Nadal.

El tandilense, 28 del ranking de la ATP, mostró su mejor juego del año y se impuso por 7-5, 3-6, 7-6 (10-8) y 6-4 en 2 horas y 51 minutos de juego, en un encuentro que terminó en la madrugada argentina.

“Pude jugar el mejor partido del torneo. Hice todo bien, me sentí bien. Pegué mi derecha lo más duro que pude. Jugamos un buen partido y creo que merecí la victoria”, afirmó Del Potro una vez consumado su triunfo.

Tras un primer set en el que aprovechó el único quiebre que tuvo para llevárselo 7-5, en el segundo cedió su primer servicio y le permitió a Federer manejar el juego y ganar la manga por 6-3.

Del Potro sacó rápida ventaja en el tercer set y hasta tuvo un quiebre para ponerse 4-0, pero el suizo pudo recuperar su servicio y llevó el juego al tie break, donde en un juego plagado de errores, “La Torre de Tandil” levantó 4 sets points y, en el primero que tuvo, pasó al frente en el partido.

Ya en el cuarto set, y después de cuatro games parejos, el argentino quebró en el quinto juego para ponerse 3-2, y con un nivel que hizo acordar al que tuvo en 2009, cuando venció a Federer en la final de Flushing Meadows, cerró el partido con un contundente 6-4.

“Es difícil poner todo en palabras. Le pegué lo más fuerte que podía porque era la única manera de ganarle. Fue como si hubiera jugado de local. No lo puedo creer todavía. No quería hacer ningún papelón y con el correr de los minutos me fui sintiendo mejor”, agregó Del Potro ante un estadio que lo aplaudió de pie.

Ahora, el viernes por la noche, será el turno de Rafael Nadal, que llega a semifinales tras barrer al ruso Andrey Rublev por 6-1, 6-2 y 6-2.