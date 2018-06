Uruguay encontró un justificado triunfo ante Egipto sobre la hora

El seleccionado uruguayo venció a Egipto, dirigido por el argentino Héctor Cúper y que no contó con su delantero estrella Mohamed Salah, por 1 a 0, con un agónico gol del José María Giménez, en partido por el Grupo A de la Copa del Mundo de Rusia.

El cotejo se jugó en el Ekaterimburgo Arena y en la próxima presentación el equipo que dirige Oscar Tabarez jugará ante Arabia el miércoles próximo en el Rostov Arena, desde las 12 de Argentina.

Que el triunfo uruguayo, primero en un debut mundialista desde México 1970, haya sido agónico no quita que sea merecido, por más que el seleccionado rioplatense estuvo lejos de concretar una convincente actuación, e incluso el arquero egipcio Mohamed El Shenawy fue figura.

La fuerza y templanza del zaguero Diego Godín y la peligrosidad de Edinson Cavani, fueron los argumentos mas destacados de los uruguayos, siendo lo mejor del equipo “Celeste”.

Desde el inicio se observó la marca registrada “Cúper” en el equipo egipcio y lo difícil que iba a ser para los uruguayos perforar la defensa adversaria, bien plantada y ordenada en una clara muestra de como juegan usualmente los equipo dirigidos por el ex jugador de Ferro y Huracán.

No obstante, Uruguay le simplificó la tarea a Egipto al intentar atacar sin sorpresa, apelando al pelotazo salteando una etapa crucial en cualquier ofensiva: la elaboración de juego.

El equipo de Tabarez -quien suma 12 años al frente de su seleccionado-, en la zona media intentó manejar el balón por intermedio del boquense Naithan Nández, Matías Vecino y Giorgian De Arrascaeta, pero finalmente el pelotazo fue al fórmula para habilitar a la poderosa dupla integrada por Luis Suárez y Edinson Cavani.

Egipto cumplió en la fase defensiva, pero no llegó al arco defendido por Fernando Muslera, tocando bien el balón, con Amr Warda y Abdalla Said, pero abusando del pase lateral, sin un cambio de ritmo, sin el vertigo que le aporta Salah.

En el segundo tiempo Uruguay se adelantó en el terreno, con un Cavani que se retrasó en el campo pero no tuvo buena compañía en Luis Suarez, quien estuvo desacertado dos veces en la definición cumpliendo una opaca tarea.

Los cambios beneficiaron a Uruguay, con los ingresos del ex River Carlos Sánchez y ex Independiente Cristian Rodríguez, y arrinconó a Egipto, que con espacio para la contra extrañó la presencia de Salah, que no ingreso al no estar ciento por ciento recuperado de la lesión en el hombro izquierdo.

Cavani hizo lucir al arquero El Shenawy, quien desvió un furioso derechazo que tenía destino de gol, y luego estrelló un remate de tito libre en el palo izquierido.

El gol merodeaba el arco egipcio y en la agonía del cotejo se hizo justicia cuando tras un corner desde la derecha Giménez, zaguero del Atlético de Madrid, marcó con un notable cabezazo que entre junto al palo izquierdo de El Shenawy.

Ganó Uruguay. No brillo, ni brindó la imagen de un equipo que pueda recibir el rótulo de “candidato”, pero sumó tres puntos que serán vitales para trabajar con confianza y tranquilidad y avanzar a los octavos de final.

+ Síntesis +

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, José María Giménez, Diego Godín y Martín Cáceres; Nahitan Nández, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino y Giorgian De Arrascaeta; Luis Suárez y Edinson Cavani. DT: Oscar Washington Tabarez.

Egipto: Mohamed El Shenawy; Ahmed Fathy, Ali Gabr, Ahmed Hegazy y Mohamed Abdel Shafy; Mohamed Elneny, Tarek Hamed; Abdalla Said, Trezeguet y Amr Warda; Marwan Mohsen. DT: Héctor Cúper.

Gol en el segundo tiempo: 44m. José María Giménez (U).

Cambios: en el segundo tiempo, 5m. Sam Morsy por Tarek Hamed (E), 13m Carlos Sánchez por Nández (U) y Cristian Rodríguez por De Arrascaeta (U), 17m. Kahraba por Marwan Mohsen (E), 37m. Ramadan Sobhy por Warda (E) y 43m. Vecino por Torreira (U).

Cancha: Ekaterimburgo Arena.

Arbitro: Bjorn Kuipers (Holanda)