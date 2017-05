Una mujer increpó a Guillermo Moreno y le dijo de todo

Una mujer encaró a Guillermo Moreno cuando caminaba por una plaza cerca de la embajada de EEUU y le dijo de todo. “¡Ladrones, se robaron el país!”, exclamó la señora.

El ex funcionario kirchnerista escuchó a la mujer pero le dijo que no tenía derecho a hablarle así. Pero ella le respondió: “¿Ah, no? Si te veía por la pantalla cómo amenazabas a los periodistas. Como ciudadana me molesta. Vos nos debés a todos nosotros. ¡Todo el país se robaron, ladrones!”.

El video circuló en Twitter con los detalles del encuentro: “Miren a quién acaba de filmar Gloria, mi hija, frente a su casa. Moreno iba a la Embajada americana rodeado de guardaespaldas, pero la mujer a pesar de todo le hizo frente. Mi hija, se escondió atrás de su amigo para poder filmar”.