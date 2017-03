Un taxi explotó y se incendió en el centro de la ciudad de San Luis

Vecinos de la ciudad de San Luis se despertaron con un fuerte estruendo tras la explosión y posterior incendio de un taxi en las calles Lavalle e Ituzaingo.

El incidente ocurrió este jueves alrededor de las ocho de la mañana, cuando los propios vecinos alertaron al 911.

El chofer, Oscar Ortíz de 58 años, dijo que estaba solo en el momento de la explosión, en una entrevista al periodista Jorge Castro. “Todo fue muy rápido, sólo me dio tiempo a bajarme, primero empezó con humo y luego reventó por todos lados y se incendió”, aseguró.

“Yo al auto lo tengo bien, en perfecto estado, no sé qué es lo que pasó. Cuando saqué el matafuego no me dio tiempo a sofocarlo. Gracias a Dios se quemó esa parte, que no me agarró a mí. Yo creo que el vehículo ya no sirve más”, señaló.