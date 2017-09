Un camión tiró un poste y cortó los cables de energía eléctrica de una casa

Ciudad de San Luis.- Un camión, del tipo que se usa para transportar maquinaria pesada, se subió a la vereda y enganchó un cable de la calle, que le daba electricidad a una vivienda, terminando con la caída de un poste.

El incidente provocó que los cables que estaban tendidos sobre la carpeta asfáltica se cortaran generando una explosión. El hecho ocurrió en la calle Europa y Bolívar, donde estuvo personal de Comando, ordenando el tránsito.

El dueño de la casa se llevó un buen susto al escuchar un gran estruendo y ver chispas por el corte de los cables.

“Estaba en casa a punto de llevar a los chicos a la escuela y escuchamos un estallido, se cortaron los cables y cuando salí afuera me encontré con este camión que iba por la vereda. Y ahora estoy esperando para ver que me dicen. El camionero no ha salido del camión”, dijo el vecino.