Tras el escándalo con las jubilaciones, Macri visitó un centro de jubilados en San Luis

Luego del escándalo con el cálculo de la movilidad jubilatoria, el presidente Mauricio Macri, se mostró en un centro de jubilados en su corta visita a la provincia de San Luis.

Siguiendo con la línea discursiva sobre “los beneficios que recibieron los jubilados” con su gobierno, en referencia a la Ley de Reparación Histórica, que permite el cobro de juicios, Macri hizo nuevamente hincapié en ese punto, para tratar de justificar el recorte de la movilidad jubilatoria, que debió dar marcha atrás.

Ya en este punto, se habían oído declaraciones de los más altos funcionarios de Cambiemos, como el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Eugenio Quintana, quien manifestó: “No nos pueden correr por corregir un error matemático de 20 pesos de impacto”. Sin mencionar que teniendo en cuenta todas las jubilaciones, el recorte es de más de 3 mil millones de pesos.

En San Luis, Macri, volvió a su slogan de campaña “Si, se puede”, para disimular el enorme costo político que le ha llevado este “error de 20 pesos”, que levantó unánimemente todas las voces de la oposición para repudiar algo que fue considerado como “un atropello a los derechos de los jubilados”.

Macri dijo ante los jubilados: “Recién venimos de inaugurar una planta de tratamiento. Hace más de 60 años que no venía un presidente a San Luis a inaugurar una obra, es maravilloso habernos reencontrado”.

En su breve intervención, el Presidente reivindicó la ley de reparación histórica que, según dijo, benefició a “un millón” de jubilados, y estimó que durante este año alcanzará a un millón más.

“Estoy muy contento por haber podido terminar una estafa que llevaba años con esta ley de reparación histórica”, sostuvo Macri, acompañado por el titular de la ANSeS, Emilio Basavilbaso.

Según el mandatario, “una sociedad que no es agradecida con sus abuelos, que no reconoce el trabajo que han hecho construyendo el país, educando, formando familias, es una sociedad que no tiene futuro. Y ahora estamos construyendo futuro”.

Ayer, el Gobierno debió dar marcha atrás con los cambios en la forma de calcular los aumentos de jubilaciones, tras la polémica que se generó, y las mejoras serán el mes próximo de 12,96, en lugar del 12,65 por ciento que impulsaba la Casa Rosada, lo que implicaba un ahorro de 3.000 millones de pesos en el año.

“La resolución del aumento jubilatorio anunciada ayer (por el miércoles) se anuló y se liquidará como siempre”, dijo Macri en una conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada la tarde del jueves.