Transpuntano: este lunes los choferes paran 5 horas

Como es habitual, a los platos rotos los paga el usuario, ya que este lunes los choferes de la empresa interrumpirán el servicio de 10 a 12 y de 17 a 20, informó el secretario general de UTA San Luis, Iván Piñeyro.

El gremio y los trabajadores le exigen a la empresa que pague los haberes adeudados correspondientes al aumento salarial acordado para abril, la reincorporación de Torres y Alba y que se controle el estado de las unidades.

“La empresa le debe a los trabajadores $2.500 correspondientes al aumento salarial del cierre de paritarias del 2018 y $200 más por semana que se había comprometido a pagar en compensación de lo adeudado”, detalló Piñeyro.

Esta tarde, durante la segunda parte del paro, los trabajadores realizarán reuniones en las puntas de línea para definir cómo continuarán con la medida de fuerza el martes. Además, el secretario general de UTA San Luis advirtió que, en caso de que la empresa no responda, endurecerán las medidas de fuerza.

Transpuntano no responde las preguntas de los concejales y estos acusaron a la empresa de ningunearlos y “esconderse” para no dar explicaciones. Los ediles solicitaron al gerente general de la firma, Jorge Aostri, una reunión para consultarle sobre varios temas que preocupan a los trabajadores. La respuesta fue la ausencia y pasar la responsabilidad al vicepresidente de la firma municipal, Francisco Petrino.

Ahora, los concejales Ayelén Mazzina y Luis “Piri” Macagno presentaron un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia ocupacional en Transpuntano por 180 días, período en el cual quedarán prohibidos los despidos de cualquier empleado de la firma y se deberá aplicar la doble indemnización. El jueves solicitarán tratarlo sobre tablas; mientras, los choferes llevarán adelante una nueva jornada de protesta este lunes y el servicio se verá interrumpido por cinco horas.

El conflicto con Transpuntano no da tregua. Los trabajadores denunciaron varias irregularidades que los directivos de la empresa no quieren aclarar. El lunes pasado, Aostri volvió a plantar a los miembros de la Comisión de Transporte; “inclusive le mandamos una grilla con las preguntas que le íbamos a hacer, más fácil imposible”, comentó Mazzina, presidenta de la comisión. Contó que cuando fue su secretaria a mandar la carta de invitación a la empresa, la recibió Aostri y le dijo que no iba a ir.

En el cuestionario pedían respuestas sobre las unidades que están a punto de vencerse; las verificaciones técnicas y la falta de pago a las obras sociales de los empleados. “Además, queremos saber qué pasó con los dos empleados que fueron despedidos; con la falta de pago a la ART; con el ANSES, que no reconoce a Transpuntano como Sapem, entonces les quitaron las asignaciones a los empleados”; y varios temas más, detalló Mazzina.

Otra preocupación es la cantidad de colectivos que están prestando el servicio, ya que cuando la empresa pidió el aumento de boleto “se comprometió a tener 110 coches en la calle y solo hay 70 porque el resto están rotos, encima los empleados comentaron que los paros le vinieron perfecto porque no tenían gasoil”, expresó.

El lunes pasado, en la comisión, Mazzina y Macagno —los únicos que asistieron— realizaron un proyecto de ordenanza que pondría límites a la falta de interés de la empresa por escuchar a los ediles. El documento pide “prohibir durante el término que dura la emergencia los despidos o suspensiones de trabajadores sin justa causa en la empresa Transpuntano Sapem. Esta normativa se aplicará a todas y todos los trabajadores sin importar la modalidad contractual. Todos los actos dispuestos en contravención a dicha prohibición serán nulos”. Y, en el caso de producirse un despido, “el empleador deberá abonar a los perjudicados el doble de la indemnización que les correspondiese según la legislación laboral vigente”.

Además, dispone la “inmediata reincorporación de Cristian Torres y Amaro Alba”.

Fuente: El Diario de la República