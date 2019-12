Protestan frente al Hotel Dos Venados para que se reincorpore a un trabajador despedido

Trabajadores del gremio Uthgra San Luis, realizaron una protesta frente al hotel Dos Venados de la Ciudad de San Luis, por según la denuncia, el hotel dejo sin trabajo a un empleado de 20 años de antigüedad.

Juan Carlos Cruz, trabajador de la empresa “Hotel Dos Venados” afirmó que “Después de 20 años de darle servicio a la empresa, me dejan fuera de la misma, sin darme una respuesta, sin que me haya llegado el telegrama de despido, y en el día de hoy no me dejaron entrar al establecimiento”.

Juan Carlos le agradeció a los compañeros que se hicieron presentes en la puerta del establecimiento para apoyar la causa por la que está pasando.

Marcela Lucero confirmó que “desde la empresa, se comunicaron con nosotros y confirmaron que el día lunes se reunirán con el Secretario General del gremio, y de esa reunión veremos cómo queda la situación de Juan Carlos”.

De no solucionar el conflicto el día lunes, Lucero confirmó que desde el gremio “volverán con las protesta, hasta que se solucione la situación del compañero despedido”.