Suman 268 los muertos y trabajan contrarreloj para rescatar niños de un colegio

El número de muertos por el terremoto que afectó el centro de México llegaba hoy a 268, entre los cuales 21 niños y cuatro adultos que quedaron atrapados al derrumbarse una escuela primaria, en la que, esta noche, se concentraba la atención para salvar a los alumnos aún con vida bajo los escombros.

El derrumbe del colegio Enrique Rebsamen, situado en el sur de la Ciudad de México, es el principal punto de trabajo de los rescatistas. Allí, según el último informe de la secretaría de Educación Pública, hay 25 muertos, 21 niños y cuatro adultos, aunque otras fuentes elevaron hasta 37 las víctimas, 32 de las cuales alumnos.

Una niña de siete años que era asistida con agua y estaba atrapada bajo una gigantesca losa pudo ser rescatada con vida cerca de las 19 hora de México, mientras que otros tres niños ya fueron detectados con vida y esperaban retirarlos en breve, confirmaron a Télam los rescatistas

Las tareas de salvamento están focalizadas por personal de fuerzas armadas, con muy pocos voluntarios, dado que se trata de un edificio escolar en donde hay niños y adultos.

Las policía montó un cerco de 70 metros en torno al lugar del derrumbe, por lo que no se puede acceder a hablar con los familiares de los niños rescatados, quienes son asistidos por grupos de psicólogos en forma constante

Dos máquinas cortadores de cemento ingresaron por la tarde para acelerar las tareas, mientras que los rescatistas aseguran que cuando saquen a los tres niños con vida, se procederá a demoler el edificio, ya que son los últimos que figuran en la lista que tienen las fuerzas de seguridad.

El coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente aseguró que el numeró de muertos en la Ciudad de México llegó a 100 por lo que ascienden a 231 los fallecidos por el sismo de ayer.

En las redes sociales se difunden imágenes de niños y personas aún desaparecidas, mientras las autoridades se esfuerzan en difundir recomendaciones para no hacer lugar a falsos rumores de otros sismos.

Los docentes que lograron salir explicaron que cuando sintieron el primer sacudón intentaron evacuar a los niños en el ala izquierda del inmueble, de cuatro pisos, pero fue justo la zona que sufrió un colapso inmediato. La mayoría de los sobrevivientes fueron evacuados por el lado opuesto.

“Creo mucho en Dios, y si Dios me quiere compartir otro rato a mi hija, es el mejor regalo de la vida, y si no, me la compartió siete años maravillosos que me hizo muy, muy feliz”, dijo emocionada Adriana, la madre de la niña que intenta ser salvada.

De acuerdo al último informe oficial, difundido por el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, en la cuenta de Twitter del organismo, los muertos ascienden a 231, de los cuales 100 en Ciudad de México, 71 en el estado de Morelos, 43 en Puebla, 12 en el Estado de México, 4 en Guerrero y 1 en Oaxaca.

El terremoto de ayer golpeó pocas horas después de que en todo el país se realizara un simulacro de sismo para recordar el devastador movimiento de 1985, cuando, también un 19 de septiembre, murieron más de 10.000 personas.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el terremoto se produjo a las 13.14 en el límite de los estados de Puebla y Morelos, a 120 kilómetros del Distrito Federal (DF) y que hasta el momento tuvo 23 réplicas.

Entre las más de 700 personas registradas como heridas hasta el momento, 40 se encuentran en estado delicado, 400 están graves y unas 200 con lesiones leves, dijo el alcalde de Ciudad de México, Miguel Angel Mancera, quien firmó una declaración de emergencia para la capital, donde 39 edificios cayeron por completo.

Sin embargo, no se descarta que con el correr de las horas el número de víctimas fatales aumente.