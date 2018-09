Sobre el cierre de la jornada, el dólar trepó a $ 39,08

Tras operar en baja durante casi toda la jornada, el billete minorista terminó en alza y anotó su tercera suba en fila en bancos y agencias de la city porteña. A diferencia del lunes y el martes, la autoridad monetaria estuvo ausente en los negocios. Se dio en medio de una nueva licitación de Letes por parte del Tesoro. El blue, en tanto, aumenta 25 centavos a $ 38,50.

De manera repentina sobre el epílogo de la jornada, el dólar revirtió su tendencia a la baja que había mostrado durante el día y se disparó 34 centavos este miércoles para terminar arriba de los 39 en bancos y agencias de la city porteña – según el promedio que realiza ámbito.com – sin que el Banco central saliera a ponerle un techo.

El billete, que durante la rueda marcó un mínimo de $ 38,67, cerró en $ 39,08, impulsado por la suba de la divisa en el mercado mayorista durante los últimos 20 minutos de la jornada. La demanda por cobertura no encontró respaldo en la punta vendedora, donde volvió a ser muy estrecho el aporte de los agroexportadores, convalidando un nuevo ascenso de la cotización, el tercero en forma consecutiva.

Así, el dólar que negocian los grandes jugadores cerró con un salto de 31 centavos superando los $ 38: terminó a $ 38,25 – máximo del día-, con el BCRA al margen de las operaciones. El volumen operado fue chato y apenas alcanzó los u$s 411,7 millones, 10% menos que el martes. El cambio de tendencia fue inesperado, lo que tornó a la plaza claramente demandante de divisas por parte de inversores institucionales.

La suba de la cotización del dólar en el mercado local se dio a pesar de la caída global de la divisa de EEUU en el mundo. El índice dólar caía un 0,5% contra una cesta de monedas de referencia, en medio de publicaciones de datos económicos de Estados Unidos. En la región, el real brasileño se apreciaba un 0,1%; el peso chileno, un 1%; y el peso mexicano, un 0,7%.

“La estrategia oficial pareció perseguir el propósito de permitir que el dólar mayorista encontrara un nivel sin interferencia del BCRA”, dijo un analista. Es que la escasa profundidad de la oferta sobre el final de la rueda no fue suplida esta vez por la autoridad monetaria, a diferencia del lunes y el martes, jornadas en las que vendió u$s 15 millones y u$s 55 millones, respectivamente.

“Algunos compradores de la divisa esperaban las acostumbradas ventas del BCRA, que hoy no participó en toda la jornada, haciendo que, con solo u$s 50 millones operados, subiera más de 25 centavos, después de que en el resto del día se operara por debajo de la figura de $ 38”, dijo Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.

Cuando los operadores no ven señales del BCRA hasta los últimos tramos del mercado, especulan con que ya no intervendrá y se lanzan a pagar al precio que consigan para cubrir sus necesidades, explican en las mesas.

“Los jugadores del mercado se acostumbraron mal, luego de que el BCRA mantuviera el precio debajo de los $ 38 (desde el jueves pasado), pero con poco volumen, y al final tuvieron que aceptar las reglas del mercado libre de cambios, cuando no interviene la autoridad monetaria”, sentenció Izzo.

En este contexto, los inversores se mantuvieron atentos a una nueva licitación de Letras del Tesoro en Dólares a 196 días y Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos. La expectativa pasa por saber qué proporción de los vencimientos serán renovados.

• Otros mercados del dinero

Mientras tanto, en el mercado de dinero entre bancos el call money (tasa interbancaria) se operó sin variantes a un promedio del 60%. A menos de una semana de la licitación mensual, las tasas de las Lebac en el mercado secundario se mantuvieron estables en sus rendimientos, operándose la de 7 días al 61% y la de 35 días al 60%.

En la plaza de futuros ROFEX, se operaron u$s 368 millones, de los cuales más del 50% se pactó para septiembre y octubre con precios finales a $ 39,49 y $ 40,86, a una tasa del 65,74% y 50,83%, respectivamente. Los plazos cortos mostraron subas de poco más de 50 centavos en promedio.

Por su parte, el blue se mantuvo por debajo del oficial, en $ 38,50, 25 centavos más que el martes, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. Asimismo, el “contado con liqui” escaló ayer 59 centavos a $ 38,19.

Por último, las reservas del Banco Central cayeron el martes u$s 96 millones hasta los u$s 50.993 millones.

Fuente:Ambito