“Siento un gran alivio”, dijo la testigo clave para la detención de Milani

Verónica Matta, una de las personas por cuyo secuestro en la última dictadura está detenido como uno de los presuntos responsables el ex jefe del Ejército César Milani, afirmó que vive este 24 de marzo “con un gran alivio” por haber podido contar su historia, clave para la detención del militar en La Rioja, ocurrida el 17 de febrero pasado.

“Creo que este 24 de marzo es eso: siento un gran alivio de poder contar esa historia”, dijo Matta en declaraciones que hizo anoche a Telefé Noticias.

En el relato, la mujer recordó el momento en que fue secuestrada en La Rioja cuando tenía 17 años, en julio de 1976.

“El clima era insoportable. Me van a buscar a mi casa una noche, en la madrugada. Mi padre me dice que me vinieron a buscar. Voy a la sala, entro y me encuentro con gente armada y con un militar muy jovencito” que resultó ser Milani, dijo la mujer.

“Estuve varios días en una celda sin contacto con nadie, escuchando ruidos y gritos”, relató Matta sobre sus días encerrada en el Instituto de Rehabilitación Social (IRS) que funcionaba como un centro clandestino de detención, donde también durante uno de los interrogatorios a los que era sometida pudo ver a Milani, ex jefe del Ejército en el kirchnerismo.

La mujer señaló también que pudo reconocerlo muchos años después, en 2013, cuando lo vio en las tapas de los diarios, en la televisión y en internet, designado como nuevo jefe del Ejército.

“Fue muy fuerte, sentí un fuego en todo el cuerpo, empecé a mirar y era él, no lo podía creer”, contó Matta en la entrevista.

Milani se encuentra detenido desde el 17 de febrero pasado por orden del juez federal de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena en el marco de una causa en la que se investiga los secuestros de Pedro Olivera y su hijo Ramón en 1977, y el de Verónica Matta en 1976.