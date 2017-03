“Si el Gobierno no escucha los reclamos va a haber voto castigo”, dijo la CTA

El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, advirtió hoy que si el Gobierno no escucha los reclamos sociales, en las elecciones de octubre va a haber “voto castigo” y el “escenario político y social” para fin de año va a ser “más difícil”.

Antes del acto que encabezará hoy a las 17 en la Plaza de Mayo junto con la CTA que conduce Pablo Micheli, Yasky aseguró que “cuando se gobierna contra las mayorías, las mayorías tratan de hacer oír su voz”, al tiempo que aseveró que “el Gobierno empieza a perder la elección de los que lo votaron”.

“Lamentablemente, (el presidente Mauricio) Macri gobierna para los ricos y los ricos son muy pocos, todos los ricos de la Argentina pueden entrar juntos en un estadio chiquito”, enfatizó en diálogo con radio El Mundo.

Para el dirigente de la CTA, “los más ricos son los que se han beneficiado con sus políticas y el resto, 44 millones aproximadamente, se están perjudicando, por lo tanto crecen los reclamos” y puso como ejemplo que “subió la venta de autos de alta gama y bajó el consumo de leche”.

Frente a esta situación, consideró que después del paro general del próximo jueves “habrá que profundizar y ver la manera de seguir sosteniendo las demandas hasta que el Gobierno pueda escuchar”, no obstante afirmó que “esto no es un certamen deportivo para ver quién gana la calle”. Yasky opinó que “el Gobierno tendría que haber intentado generar algunos consensos, dada la pequeña diferencia obtenida en el balotaje, y sin embargo no lo hizo”, y remarcó que “más caída del salario, más recesión, más ajuste produce hambre”.

Asimismo, puntualizó que ante los reclamos “pueden pasar dos cosas: que desde el Gobierno escuchen a los ricos o que escuchen el clamor del pueblo”.

“Si escuchan el clamor del pueblo y entienden que algunas medidas hay que tratar de mitigarlas, posiblemente se logren cambiar algunas cosas para bien. O pasará que la elección se le va a venir encima, va a haber voto castigo y antes de fin de año vamos a estar en otro escenario político y social más difícil”, sentenció.

Ante esto último, planteó que el escenario para diciembre puede ser de “un Gobierno más debilitado en términos políticos y más duro con el afuera”.

Esta tarde, las dos CTA marcharán a Plaza de Mayo junto a movimientos sociales para manifestarse en contra del Gobierno, con una adhesión a un cese de actividades por parte de gremios docentes, de profesionales de la salud y del subte en el caso de esta ciudad.

Los sindicatos nucleados en la CTA y distintas agrupaciones políticas y partidarias se concentrarán después del mediodía en distintos puntos de la Avenida 9 de Julio para confluir en la Plaza en el acto de las 17.