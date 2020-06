Sesenta y dos nuevos casos de coronavirus en un geriátrico porteño

Un geriátrico del barrio porteño de San Cristóbal registró 62 nuevos casos de coronavirus entre sus adultos mayores residentes, de los cuales 23 fueron trasladados hoy por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), informaron fuentes del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

El SAME comenzó a trasladar después de las 19 a 23 adultos mayores del Hogar Geriátrico Catamarca, ubicado en la calle Catamarca al 500 del barrio de San Cristóbal, que dieron positivo de Covid-19.

Los restantes casos de Covid-19 en el establecimiento serán derivados según su cobertura médica y necesidades de atención, agregaron las fuentes de Salud porteñas.

“Luego de tomar conocimiento del primer caso confirmado de coronavirus en el Geriátrico Catamarca, el Ministerio de Salud de la Ciudad profundizó el seguimiento epidemiológico permanente del establecimiento, que incluyó cuatro relevamientos presenciales para evaluar el cumplimiento de las normativas vigentes y la evolución de los contagios dentro de la institución”, abundaron las fuentes de Salud de la Ciudad.

“En consecuencia, el 19 de junio la cartera de Salud realizó testeos preventivos a las 68 personas que permanecían alojadas en la institución. Hoy se obtuvo el resultado de 62 nuevos casos, y en coincidencia con los protocolos actuales, serán derivados según su cobertura médica y necesidades de atención. Del total, 23 traslados estuvieron a cargo del SAME”, completaron las fuentes de la Ciudad.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, dijo que no se trata de una evacuación ya que no serán trasladados todos los residentes, por lo que el geriátrico seguirá funcionando.

“Vamos a trasladar a entre 20 y 23 pacientes a otros centros asistenciales. No se trata de una evacuación, ni un desalojo, porque la institución cumple con todos los protocolos. Están todos en buen estado”, dijo Crescenti al canal de noticias TN.

Crescenti agregó que se hizo “hisopado completo a todos y verán algunas ambulancias de prepagas. Esta es una medida más de precaución”.

En base a estadísticas oficiales del gobierno porteño, 106 geriátricos tienen al menos un caso de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires, de un total de 483 residencias para adultos mayores, lo que representa un 22%.

Mientras que 14 geriátricos tuvieron más de 10 casos positivos, un 2,8% del total, de los cuales seis fueron evacuados por completo.

El miércoles pasado, un día antes de los primeros casos en el Hogar Geriátrico Catamarca, una cocinera dio positivo en el establecimiento Las Glicinas, de Villa Urquiza, y 27 residentes fueron aislados, aunque sin síntomas.