Se entregó Julio De Vido e ironizó: “mándenle champagne a la doctora Carrió”

El ex ministro kirchnerista Julio De Vido ingresó esta tarde a los tribunales de Comodoro Py, tras el desafuero que votó el Congreso.

De Vido será trasladado, una vez que cumpla con el trámite de su detención en los tribunales, al hospital del municipio bonaerense de Ezeiza para un chequeo, a raíz de su cuadro de insulinodependiente.

A partir de los resultados que arrojen los estudios, luego sería alojado en la cárcel de Ezeiza o de Marcos Paz, ambas dependientes del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

En los tribunales del barrio porteño de Retiro, al ingresar al juzgado y antes de quedar detenido De Vido hizo esa alusión a la diputada electa por Vamos Juntos Elisa Carrió, quien en el cierre de campaña, la semana pasada en el microestadio de Ferro, había celebrado los pedidos de desafuero y detención por parte de la Justicia Federal con la frase: “¡Qué caviar, qué champagne!”.

Un rato después de la aparición de De Vido en Comodoro Py, la diputada le respondió al ex ministro de Néstor y Cristina Kirchner a través de Twitter: “Que no me manden (champagne), porque no tomo alcohol”.

De Vido se entregó poco después de las 14 en el juzgado a cargo de Luis Rodríguez, donde se tramita la causa que lo investiga por presunta defraudación con fondos destinados a Yacimiento Carbonífero Río Turbio, donde había una orden de detención en su contra, sumada a otra por la causa a raíz de irregularidades y sobreprecios en la importación de gas licuado.

Previamente, y tras conocerse la noticia del desafuero de de Vido por parte de la Cámara de Diputados, cientos de personas se congregaron frente a la entrada del edificio donde posee un departamento el ex ministro de Planificación, a la espera de que efectivos de Gendarmería, en el marco de un operativo que fue desplegado en avenida Del Libertador al 2200, y Coronel Díaz, en el barrio porteño de Palermo, dieran con el diputado kirchnerista para proceder a su detención, aunque luego se entregó por voluntad propia.