Se dio de alta a uno de los niños afectados por la gripe A

El jefe del Programa Epidemiología, Rodrigo Verdugo, y el director del Hospital San Luis, Leonel Anello, informaron sobre el estado de salud de los alumnos con gripe A de la Escuela “Maestras Lucio Lucero” y de la situación epidemiológica en la provincia. Además, comunicaron sobre el alta de uno de los chicos afectados y que no se han detectado nuevos casos.

Anello informó que Martina fue dada de alta en el mediodía de hoy. La alumna había ingresado el 21 de mayo con un síndrome febril y neumonía aguda. La paciente ingresó con sospecha de gripe A, que fue confirmado por el laboratorio serológico, con un hisopado y hemocultivo realizado en San Luis. “Eso nos permitió que en forma inmediata se confirmara la sospecha. Hoy estaba sin sintomatología por eso se le dio el alta, con la continuidad de tratamiento, que comprende un antibiótico por la neumonía asociada que tenía, y el antiviral”, explicó Anello. “Tuvimos una reunión con la mamá y la paciente, les informamos y explicamos los factores de riesgos para que transmita a los compañeros”, agregó, e informó que a las 48 horas debe hacerse controles.

Con respecto a Valentín, el director del Hospital dijo que están en contacto con la Clínica Cerhu, donde se encuentra internado. “Al principio el panorama se agravó un poco porque es un paciente asmático. Hoy está mejor, se disminuyó el oxígeno del que depende y tiene una evolución favorable. El antibiótico dio resultado y está comiendo por sus propios medios”, agregó.

Por otra parte, el jefe de Epidemiología señaló que hasta el momento no hay nuevos casos informados. A la mañana se realizó una reunión con padres de la Escuela “Lucio Lucero”, donde Verdugo y profesionales del Programa, junto a funcionarios del Ministerio de Educación, informaron sobre las recomendaciones ante enfermedades respiratorias. “Les llevamos tranquilidad, escucharon recomendaciones de los dos ministerios”, dijo, y recomendó que lo ideal es que los chicos que estén con el virus permanezcan en su hogar para mejorar controlados por los padres. Si hay desmejoría, hay que consultar al pediatra que sigue el caso de cada uno.

“No se recomienda a nivel nacional e internacional, el cierre de escuelas; no es beneficioso. De todas formas el Ministerio de Educación le da la libertad a los padres que no quieran mandar a los niños; no se le considerarán las faltas”, explicó Verdugo.

Con respecto a la vacunación dijo que “no evita que se enfermen las personas, sino que las que presentan alguna patología no lleguen a un cuadro grave, que necesiten internación o los conduzca al fallecimiento”.

Plan de contingencia del Hospital San Luis

Anello explicó que el Hospital San Luis ya cuenta con camas disponibles para cuando se genere el pico de patologías respiratorias. “Vamos a contar con entre 20 y 25 camas en pediatría y 10 para adultos, las guardias adultas y pediátricas están en alerta para cuando se noten estos casos, se activará el protocolo”.

Fuente: ANSL