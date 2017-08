Scioli pidió no comparar al Gobierno con una “dictadura atroz” por el caso Maldonado

El ex gobernador bonaerense Daniel Sciol dijo hoy que no se debe “comparar a un gobierno elegido democráticamente con una dictadura atroz” como la que gobernó de facto en el país entre 1976 y 1983, al referirse a acusaciones de algunos sectores del kirchnerismo y la izquierda en ese sentido contra la administración macrista por la desaparición de Santiago Maldonado.

El candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana señaló que respecto de “una etapa tan oscura, nefasta, como la dictadura, después de 30 años de democracia” exige “ser claros”, y admitió que “la desaparición forzada de personas de acuerdo a lo que encuadró la justicia (el caso Maldonado) puede llegar a remitir, pero no podemos comparar a un gobierno elegido legítimamente, democráticamente con una dictadura atroz”.

En declaraciones a radio La Red, Scioli marcó distancia con sectores del kirchnerismo y de la izquierda que equipararon la desaparición de Santiago Maldonado -quien fue visto por última vez el 1 de agosto último en Chubut durante un operativo de Gendarmería en una comunidad mapuche- con la represión ilegal durante la última dictadura, pero le pidió al Ejecutivo nacional “un esfuerzo mayor para no acentuar las divisiones” al considerar como “un pedido unánime que va mucho más allá de un sector kirchnerista” el reclamo de aparición con vida del joven.

“Tenemos que tener mucha atención en estas cuestiones graves, sensibles, que nos tienen que unir a los argentinos, en especial cuando hay una angustia, una incertidumbre, un pedido unánime que va mucho más allá de un sector kirchnerista, una cancha de fútbol, porque se están expresando todos los sectores sociales y las fuerzas políticas”, analizó.

“El Gobierno debe hacer un esfuerzo mayor para no acentuar las divisiones”, concluyó el ex gobernador, ex candidato presidencial del Frente para la Victoria en el 2015 y actual candidato a diputado nacional en el quinto lugar de la lista de Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires que encabeza la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.