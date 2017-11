Schelotto hablará con Tevez: “sabe que queremos que siga”

El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, confió hoy que hablará con Carlos Tevez después del partido del domingo frente a Colón pero adelantó que el ídolo xeneize “sabe” que todos quieren “que siga”.

“Con Tevez voy a hablar después del partido con Colón. No he hablado del tema pero Carlos sabe que lo queremos, que se quede y siga con nosotros, pero hay decisiones que van más allá de lo económico y lo deportivo y no podemos presionar desde un lugar público”, dijo Barros Schelotto en la conferencia de prensa que dio tras el entrenamiento en el complejo Pedro Pompilio.

Agregó el entrenador que “Carlos sabe del afecto que le tenemos. Pero el respeto que le tengo hace que le dé el tiempo para que tome su decisión”.