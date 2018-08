San Luis ya tiene a sus primeros 61 programadores certificados

Aprobaron un examen sorpresa y opcional en la ULP. Los que rindieron mal, tendrán más chances.

La Provincia empieza a ver materializado su megaplan para formar gente dentro del mundo de la programación, considerado el trabajo del futuro, porque este jueves certificaron los primeros 61 programadores, de 149 que rindieron en un examen sorpresa y opcional en la Universidad de La Punta (ULP). Los que desaprobaron tendrán más oportunidades. En el gobierno provincial se mostraron felices y entusiasmados, y adelantaron que esto no termina para los que certificaron, porque seguirán profundizando su formación con más capacitaciones.

El 4º Encuentro de Metaprogramadores (quienes completaron el 100% de la plataforma Programadores 3.0) fue a las 14 en el SUM de la ULP, pero vino con una sorpresa inesperada para todos. Luego de cinco minutos de charla, Alicia Bañuelos, la ministra de Ciencia y Tecnología paró los corazones de varios: “Esto no se los habíamos dicho, pero nos hemos preparado para que hoy, ustedes hagan una práctica de examen. Si lo hacen bien, certifican. Los que no, pueden volver la semana que viene, e infinitas veces más hasta que logren aprobar”. A pesar de que algunos optaron no hacerlo para prepararse mejor, 149 decidieron probar suerte.

El examen individual consistió en una serie de ejercicios, como preguntas múltiple choice, o problemas de códigos, que debieron resolver. Aquellos que aprobaron la evaluación, el Gobierno ya les comunicó que certificaron como programadores, y que hoy les darán el comprobante físico. Para los que les fue mal, comunicaron que podrán volver a rendir a partir de la semana que viene, donde serán invitados también nuevos jóvenes aptos para rendir un examen totalmente distinto al de este jueves.

“Estamos muy contentos de verlos acá rindiendo, porque es gente que se ha esforzado mucho. Nos llena de gusto. Nuestro sueño es que se reconozca a San Luis como un lugar para encontrar gente preparada en este campo, y esto requiere un camino largo que hay que transitar. Empezamos prácticamente de cero, y ya comenzamos a ver los resultados con los primeros programadores certificados”, afirmó Bañuelos, quien también es rectora de la ULP, y agregó: “De todas formas esto no termina acá, hay que seguir. Es un proceso, del cual estamos terminando una primera etapa, pero debería durar para siempre, porque tenemos que formar gente en la tecnología que corresponda”.

Con la intención de seguir ampliando los conocimientos de los programadores, ya se está trabajando en lo que sigue para los flamantes certificados. Según adelantaron, la segunda etapa consistirá en una preparación intensiva, en una herramienta muy usada por la industria para desarrollar proyectos, para lo cual se hará un entrenamiento inmersivo de cinco días en la ULP (para los que vivan lejos, tendrán disponibles las residencias). Después podrán seguir desde sus casas, para luego volver a rendir una segunda certificación.

La ministra ratificó que “los que tengan estas dos, tendrán automáticamente aprobado el primer año de la Tecnicatura de Desarrollador de Software de la ULP, que es una carrera que estamos modificando. Para los que lo hayan hecho, el segundo año consistirá en una serie de cursos que también tendrán la misma modalidad, con una parte intensiva, y otra desde la casa”.

Sin embargo, este megaplan no sólo consiste en la formación de personas. En paralelo, se trabaja para convertir a estos sanluiseños en recurso humano.

“Con Rubén Minond, vamos a ir viendo qué necesidades concretas tienen las empresas que están en San Luis, porque ahora tenemos programadores certificados en el primer tramo. Carlos Pallotti también nos está ayudando para hablar con empresas que se puedan radicar en la provincia o enviar trabajo desde afuera. Esta gente, no viene por dos o tres programadores. Vienen por 200 o 300, entonces es adonde tenemos que llegar, pero con gente bien preparada”, aseguró Bañuelos.