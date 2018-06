San Luis y Córdoba firmaron un histórico acuerdo de cooperación

En el Centro Cívico del Bicentenario, ubicado en la capital cordobesa, como parte una jornada histórica para ambas provincias, los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y su par de Córdoba, Juan Schiaretti, firmaron un acuerdo de cooperación para desarrollar políticas públicas de manera conjunta en materia de salud, educación, ciencia y tecnología, capacitación universitaria, seguridad y obras públicas para el interior, entre otras.

El encuentro comenzó a las 10:45, cuando el mandatario puntano llegó a la casa de gobierno cordobesa y fue recibido por Schiaretti. Tras ello ambos se instalaron en el despacho del mandatario mediterráneo y conversaron durante 50 minutos. Junto a Rodríguez Saá viajaron sus ministros Graciela Corvalán (Salud), Alicia Bañuelos (Ciencia y Tecnología), Natalia Zabala Chacur (Hacienda Pública), Sergio Tamayo (Desarrollo Social), Sergio Freixes (Medio Ambiente Campo y Producción), Eduardo Mones Ruiz (Gobierno, Justicia y Culto), Natalia Spinuzza (Educación), además del secretario General de la Gobernación, Alberto Rodríguez Saá, y los legisladores Mabel Leyes y Carmelo Mirábile. Todos ellos dialogaron de diversos ítems con sus respectivos pares cordobeses.

Luego del encuentro privado entre los gobernadores, Rodríguez Saá y Schiaretti se reunieron con sus funcionarios y pulieron distintos detalles del vínculo.

Tras ello, todos bajaron a la Sala de Situación cordobesa y ambos gobernadores firmaron el histórico acuerdo que incluye aspectos no sólo a nivel general, sino también aquellos vínculos complementarios como el de la defensa federal de coparticipación de impuestos, cooperación para el desarrollo del empleo joven, la implementación de mejoras a nivel industrial y agropecuario, de conectividad digital interprovincial y científica. Otro texto que se firmó giró en torno al trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad y servicios penitenciarios de ambos distritos.

En materia de salud trabajarán en la prevención, capacitación del personal, infraestructura sanitaria y provisión de medicamentos.

Otro ítem clave será la instrumentación de cuencas hídricas, el desarrollo de proyectos energéticos, intercambios en logística, meteorología y la proyección y ejecución de obras públicas entre ambos estados. Una de ellas será la pavimentación conjunta de la ruta que une Villa Valeria (Córdoba) con Justo Daract, y la construcción de azudes sobre el río Conlara, a la altura de la localidad homónima de la provincia cordobesa.

“Gracias compañero Alberto Rodríguez Saá. Es una gran alegría que hoy esté en Córdoba, poniendo en marcha este acuerdo que significa trabajo conjunto y mayor integración entre ambas provincias. Después de Santa Fe, el mayor límite que tenemos los cordobeses es el de San Luis, por eso la importancia de este día. Es un vínculo histórico. San Luis hasta tiene la tonada más parecida a la cordobesa o la nuestra se parece a la de los puntanos. Tenemos claro que no es una línea imaginaria el límite de la provincia. Las acciones tienen que ser conjuntas por parte de los estados. No sólo lo que planteamos en materia de seguridad y la colaboración para luchar contra el narcotráfico. Es importante la colaboración en el aspecto tecnológico”, expresó Schiaretti en su mensaje.

“Córdoba y San Luis tienen vinculaciones en lo agroindustrial porque hay empresas radicadas en las dos provincias. La obra en el azud del río Conlara, la pavimentación de la Ruta Nº 27 Villa Valeria-Justo Daract o el gas hacia San Luis desde Vicuña Mackena son muy importantes. Tanto como garantizar los corredores bioceánicos. San Luis es, sin duda, la Provincia que más infraestructura vial desarrolló. No creo que otra Provincia la supere. Compartimos desde la tonada hasta las vivencias. Por eso es vital que Alberto esté hoy en Córdoba. Es una alegría poder trabajar con los puntanos. Siempre defendiendo el federalismo y el interior del país”, cerró el mandatario cordobés.

Luego, Rodríguez Saá demostró su alegría por el acuerdo rubricado. “Estoy feliz. Hoy, en nuestra región, es un día peronista, con un sol espectacular. Gracias Oscar González por la ayuda para lograr este acuerdo. San Luis y Córdoba tienen una gran hermandad, histórica. Vamos a ir dando pasos sobre estos primeros escalones. La política es el arte de generar confianza y hoy nos juntamos, conversamos y estamos soñando juntos”, remarcó Alberto.

“Las obras en conjunto, como el hospital regional que estará en Villa Dolores, tiene una gran importancia y nos ayudará muchísimo a nosotros. Firmamos la obra de los azudes. González está contento por esto, pero nosotros aprenderemos de ustedes todo lo que tiene que ver con las huertas. Nos enseñarán sobre eso. Nosotros en tecnología venimos trabajando bien. Por ejemplo no usamos papel, en el Poder Judicial no lo usamos, y eso puede aplicarse en Córdoba. Este acuerdo es maravilloso y me pone feliz, no sólo por lo que lograremos pronto, lo que firmamos hoy, sino por los sueños futuros. En materia de salud, bajamos el índice de la mortalidad infantil a 7,6. Lo hicimos copiando políticas de Córdoba. Ahora estamos entre los mejores del país. Por eso es bueno soñar juntos. Y hacer las cosas hermanados. Hoy es uno de los días más importantes de mi vida”, remarcó Alberto.

Fuente: ANSL