El gobernador de la Provincia Alberto Rodríguez Saá y el presidente de la Confederación General de la Industria de la República Argentina (CGI), Mario Alberto Derch, firmaron un convenio de cooperación, en un acto que se llevó a cabo este martes en el Salón Blanco de Terrazas de Portezuelo. El acuerdo tiene como objetivo que la provincia reciba asesoramiento de los especialistas que trabajan con la CGI para resolver “problemas que aún no hemos resuelto”, sostuvo el primer mandatario puntano. Los temas a abordar incluyen diferentes actividades relacionadas a la producción y a potenciar la agenda digital puntana.

“Esta provincia tiene un cuadro favorable en un momento de inestabilidad económica”, dijo Derch, al compararlo con el crítico el panorama nacional. En ese contexto apuntó que “San Luis tiene una estructura económica sólida”, y añadió que “es una isla de tranquilidad en un país con complicaciones”.

El acuerdo de cooperación busca implementar estrategias en conjunto que favorezcan el fortalecimiento de la industria sanluiseña y contiene capacitaciones técnicas y académicas para los recursos humanos. La firma del vínculo se desarrolló en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo y el gobernador asistió acompañado por sus ministros. Derch llegó a San Luis junto a otros dirigentes de la Confederación General de la Industria (CGI) y de la Confederación General Económica (CGE), Hernán Pini, Oscar Blanco, Ernesto Mayer y Osvaldo Papaleo.

Según indica el texto que firmaron las partes, el convenio “tiene como objeto desarrollar acciones que resulten de interés común para el fortalecimiento económico de la provincia y del sector industrial. Destacan ambas partes la importancia de fortalecer la eficiencia de la industria provincial y los niveles de gestión pública. También su capacidad de análisis e implementación de estrategias coordinadas”, remarcó el gobernador.

Los ítems del convenio marco de cooperación son: Desarrollo de programas de formación y capacitación de recursos humanos cuyos contenidos se acordarán entre las partes; Diseño y ejecución de proyectos conjuntos de convenios de cooperación y asistencia técnica, académica y financiera para el sector productivo provincial; Fomento de los procesos de investigación e innovación tecnológica; Facilitar la generación de formación técnica y académica de interés común; Las partes acuerdan convenir una comisión coordinadora permanente.

“Nuestros visitantes tienen una tradición hermosa, de amistad con el pueblo argentino, conocen de la industria argentina y saben de los problemas de nuestro pueblo. Hablamos muchísimo y me quedé detenido en algunos temas para pedirles ayuda. Son ítems que tenemos retrasados porque no les dimos el ritmo que necesitamos o no supimos resolver. Por ejemplo cito algunos: la explotación del litio. Es un material estratégico que genera energía. Pero al litio algunos lo explotan, dejan el medio ambiente destruido y entra muy poca plata a la provincia o ciudades donde se explota. Y tampoco se genera mucha mano de obra. Por eso nosotros queremos hablar sobre las baterías de litio. Ellos están en contacto con universidades que tienen muchos estudios avanzados sobre la explotación del litio. Si avanzamos, nos colocaríamos en un lugar fantástico. No es fácil, pero vamos a apretar el acelerador e intentarlo”, destacó Rodríguez Saá.

“Otro tema es la Cerámica San Lorenzo, llamada hoy Cerámica San Luis, que está en manos de sus trabajadores. Es una planta maravillosa que puede producir muchísimo. Pero no es sencillo. Tenemos a los que saben trabajar en este tipo de industrias, pero necesitamos a los que saben conducir, comerciar, diseñar productos novedosos y entrar en el comercio internacional de cerámicos. Seguirá siendo de los trabajadores y el proyecto seguirá tal como está, con su espíritu social, pero pediremos ayuda para alcanzar mejores objetivos”, afirmó.

“Las culturas originarias, a las que nuestros amigos industriales van a visitar, buscaremos establecer la mejor manera de que administren sus recursos. Cómo se administran y cómo se reparten sus ganancias. Yo nunca quise meterme en esas cuestiones porque pensé siempre que ellos deben decidirlo, pero conversamos y nos han pedido que les ayudemos en este sentido, en el reparto de las ganancias. Por ejemplo, los ranqueles, que tienen un campo de 68 mil hectáreas. Es un campo que puede producir ganadería y plantaciones. Queremos encontrar una forma societaria, similar al cooperativismo, o que cada uno trabaje en lo que mejor sabe y se repartan las ganancias para que les den una excelente calidad de vida y el resto se reinvierta en el campo, para que mejore mucho más”, sostuvo Alberto.

“También les pedimos ayuda en el tema de los frigoríficos que tenemos, y también en las cuencas lecheras. En los frigoríficos, contamos con cuatro o cinco autorizados por las entidades bromatológicas y los certificados de sanidad animal, pero no los explotamos a través de los municipios ni los ranqueles. Podíamos comenzar ahora por la media res y así dejar de consumir carne que ingresa a la provincia, sino también vender a otros mercados nacionales o internacionales”, señaló.

“Además miraron a la ULP y queremos que la lleven, y nosotros le prestemos el servicio a un centro nacional de inteligencia con nuestros programadores, con nuestra cédula de identidad, con nuestra medicina por imágenes. Vamos a ver si es una buena ayuda. Estudiaremos todo y haremos en cada caso el mejor convenio para nosotros y para ellos. Hay cuestiones que no estamos resolviendo en el tiempo que se deben resolver y buscaremos hacerlo juntos. Estamos en la era digital, debemos acelerar y por eso pedimos ayuda”, cerró el gobernador.

Derch: “San Luis tiene una estructura económica sólida, tiene las condiciones para atraer inversiones”

En su mensaje, el titular de la Confederación General de la Industria Argentina, Mario Derch, elogió la actualidad económica de la provincia, ratificó su decisión de trabajar en conjunto con el Estado puntano y subrayó las amplias chances de que los industriales argentinos vuelvan a invertir en San Luis.

“Es un honor, es una alegría estar en San Luis con el gobernador Alberto Rodríguez Saá. En cuanto a la industria, todos lo sabemos, atravesamos un momento difícil en el país. Pero quiero realmente felicitar al gobernador. He recorrido todo el país, visite varias provincias, y acá pude ver con certeza y alegría que el desarrollo industrial de la provincia muestra un cuadro más que favorable en este momento de inestabilidad económica y social para nuestro país. Y digo social porque se están perdiendo espacios que nos costó mucho conseguir”, expresó en el inicio de su discurso.

“Aquí en San Luis encontramos los aspectos básicos para poder trabajar y no para especular. Esta provincia tiene una estructura económica sólida, tiene las condiciones para atraer inversiones, para atraer a las industrias. En Argentina, desde la época de Roque Sáen Peña, cada habitante puede vender el bien que cada uno tiene que es el trabajo. De eso se mueve la economía real, la identidad de la Nación. No son palabras rimbombantes, son la vida real. Entonces quiero decir que es muy importante para la Confederación General de la Industria que acá nos encontráramos con un arco de oportunidades, una estructura muy sólida en esta provincia. Y también un esquema de pensamiento que nos pone a la altura de distintas economías del mundo. Lo digo con total responsabilidad porque lo comprobamos y porque encontramos muchos nichos para hacer inversiones. Pero por sobre todo por el nivel de convivencia para poder capitalizar lo que hoy es una isla de tranquilidad, en un país con complicaciones. Es una alegría para nosotros, que venimos de la industria nacional y vivimos del mercado interno y de la economía real, estar acá en San Luis volviendo a empezar”, cerró Derch.