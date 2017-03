“San Luis tiene sus finanzas ordenadas”, aseguró la ministra de Hacienda

La ministra de Hacienda de San Luis Natalia Zabala Chacur aseguró luego del salariazo anunciado por el gobernador Alberto Rodríguez Saá, que “la provincia tiene sus finanzas ordenadas”.

“Las repercusiones por el aumento están a la vista, ha sido tomado positivamente. Si uno mira el contexto nacional, San Luis se destaca impresionantemente, el gobernador ha hecho el esfuerzo más grande y esto nos posiciona diferente a nivel nacional porque es una provincia que tiene sus finanzas ordenadas y que puede hacer frente a esto, que hoy denominamos salariazo, pero en realidad viene a mitigar los efectos de las políticas macroeconómicas que está llevando adelante el Gobierno nacional”, aseguró la ministra en el programa Primera Mañana.

En este sentido, Zabala Chacur aseguró que “el Gobierno nacional empezó con un solgan de cambiar, donde uno tenía expectativas totalmente distintas a lo que realmente ocurrió, habían hablado de combatir la inflación con medidas que no se pudieron ejecutar. Quizá fueron buenas ideas que no se pudieron llevar a la práctica. Hoy la inflación sigue siendo una realidad, el aumento de precios lo vivimos todos cada día”.

La ministra se refirió especialmente al incremento en los precios de los alimentos, vestimenta, combustibles, incluso los tarifazos en luz y gas. “En ese contexto uno no puede dejar de mirar la realidad, el gobernador nos pidió que revisáramos cada uno de los índices y él mismo se tomó el trabajo de hacerlo personalmente”.

La funcionaria detalló que se revisaron la línea de pobreza, indigencia, índices inflacionarios, comunicados del Banco Central respecto de las perspectivas presupuestarias, etc. En ese combo se miraron las finanzas provinciales y se analizaron los recursos para llevar adelante el aumento.

Además, la ministra dijo que en San Luis “la recaudación venía aumentando más que la recaudación nacional. Lo que no quiere decir que tengamos más recursos provinciales que federales. Pero las políticas provinciales han hecho que se tenga mayor recaudación a nivel porcentual comparación interanual de los recursos provinciales, comparados con la recaudación interanual de los recursos federales”. Esto hizo posible también los aumentos anunciados.

Zabala Chacur criticó por otra parte, las políticas de la administración de Maurio Macri en cuanto a la distribución discrecional de los recursos federales, algo que parecía haber cambiado con el gobierno de Cristina Kirchner, pero que lamentablemente sigue siendo igual.

“La coparticipación tiene dos destinos, un porcentaje va a las provincias y otro porcentaje va a la Nación, el porcentaje de las provincias es cada vez más chico. Y esos recursos que se deja la Nación los reparte como más le conviene”, dijo la funcionaria.

Las provincias más débiles de este modo son más controladas, dado que no pueden salir a pelear porque no tienen las herramientas necesarias, en caso que la Nación no le de los recursos para satisfacer sus necesidades.

La ministra finalmente señaló que “San Luis siempre ha sido muy ordenada en sus finanzas. Pero tampoco vamos a negar que recibimos un déficit que el año pasado nos obligó a subejecutar presupuesto y contener el gasto de una manera impresionante para poder hoy salir a hacer frente a la crisis nacional que avizorábamos”.