San Luis rechazó por inviable una propuesta de pago del Gobierno de Macri

Tras una reunión en la Secretaría de Provincias, la ministra de Hacienda de San Luis, Natalia Zabala Chacur, rechazó la oferta federal. Pretendían pagar con un bono con 3 años de gracia, intransferible, que está fuera del mercado. “Es un bono que no es atractivo en el mercado y no compensa el daño económico ni patrimonial que sufrió San Luis por años”, expresó la funcionaria. El plazo para que Nación pague vencerá en los primeros días de septiembre. La deuda supera a más de 17 mil millones de pesos.

La ministra de Hacienda Pública de la Provincia, Natalia Zabala Chacur, junto al fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende, mantuvieron otra reunión con funcionarios del Gobierno nacional bajo el objetivo de avanzar en el pago de la deuda que Nación mantiene hace años con San Luis por los fondos coparticipables descontados ilegalmente durante años.

Sin embargo, el diálogo, que tuvo lugar en Casa Rosada, no prosperó ya que los representantes del Estado federal ofrecieron pagar la histórica deuda con un bono que, para los intereses puntanos, resulta inviable.

El secretario de Provincias, Alejandro Caldarelli, y el secretario de Interior, Sebastián García De Luca, fueron los encargados de recibir a los puntanos. Ellos comunicaron la oferta del Gobierno de Macri que resultó insuficiente y no mejoró en absoluto la propuesta acercada con anterioridad.

Según la ministra Zabala Chacur, los funcionarios macristas pusieron sobre la mesa un bono con 3 años de gracia, intransferible, con una tasa de interés del 6 por ciento y que carece de liquidez lo que, precisamente, busca el Estado puntano tras años de legítimos reclamos y con fallos favorables de la Corte Suprema de la Nación.

“El 11 de julio recibimos una propuesta de pago de deuda que consistía en un bono que no mejoraba para nada la que recibimos anteriormente y en ese marco pedimos la audiencia a la que iba a asistir el gobernador que, por una cuestión de agenda, no pudo estar presente”, expresó Zabala Chacur a la salida del encuentro en Capital Federal.

“Iba a recibirnos el jefe de Gabiente, Marcos Peña, pero al no venir el gobernador nos derivaron con Cardarelli y De Luca, a quienes les manifestamos personalmente que rechazamos la propuesta que fuera enviada el 11 de julio por el Ministerio de Hacienda de la Nación que pretende pagar esta deuda con un bono que para nada es atractivo a nivel mercado y que no compensaría el daño económico, financiero ni patrimonial que sufrió la provincia a raíz de la detracción del 1,9 % y del 15 % de la masa coparticipable durante tantos años”, explicó.

“La deuda tiene un monto cierto desde hace varios meses. La Corte Suprema se expidió en cuanto a la tasa de interés con lo cual nosotros tenemos una deuda líquida, que es lo que exigimos. La deuda tiene que ser, tal cual, líquida y en este marco el bono que nos ofrecen carece precisamente de liquidez. Este es un bono que posee tres años de gracia, intransferible y que tiene una tasa de interés del 6 por ciento. La Provincia no está dispuesta a aceptarlo”, sostuvo.

“No hemos llegado a un ningún acuerdo, estamos con los tiempos a vencer, hay tiempos y plazos legales de por medio. Y nosotros también debemos cumplir responsabilidades, por delante tenemos la Ley de Presupuesto que estamos confeccionando y tenemos que enviar a la Legislatura antes del 30 de agosto. En ese sentido necesitamos transmitir tranquilidad a todos nuestros habitantes”, destacó la funcionaria.

“Quiero destacar que en la reunión de hoy con Nación no sólo que no avanzamos, sino que retrocedimos. No participó ningún representante del Ministerio de Hacienda, que son los que entienden sobre las negociaciones. Volvimos a juntarnos solamente con funcionarios de la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior. Lo cierto es que los plazos se agotan y la realidad es que nosotros tenemos que tomar una decisión en las próximas horas”, advirtió.

“Esperaremos una llamada telefónica del Ministerio de Hacienda con una propuesta más certera para evaluarla casi sobre el límite de los plazos judiciales. Obviamente que aquí, en el Gobierno Nacional, los ánimos no son los mejores, pero nosotros tenemos que seguir velando por los intereses de la provincia”, subrayó Zabala Chacur.

Allende: “San Luis ha demostrado sus intenciones de negociar y acordar, pero no recibimos respuestas”

El fiscal de Estado de San Luis también opinó respecto de la oferta inviable que hizo Nación, los plazos judiciales prontos a vences y los pasos que podría dar la Provincia en las próximas semanas.

“Dejamos muy en claro en esta reunión que la Corte Suprema fijó un ultimátum que son los 120 días que empezaron a correr a partir de febrero pasado. Este plazo se vencerá en los primeros días de setiembre con lo cual, si no tenemos una respuesta favorable por parte del Estado Nacional sobre cómo hará frente a esta deuda, tendremos la posibilidad de ejecutar esa deuda, trabar algún embargo o cualquier medio forzado de ejecución para cobrar esa deuda”, adelantó.

“San Luis ha demostrado sobradamente sus intenciones de acordar y de negociar una forma de pago que sea factible y razonable para el Estado Nacional. Esto no es de ahora, venimos desde el año 2016 trabajando. Vinimos a numerosas reuniones, incluso el gobernador Alberto Rodríguez Saá ha participado de esos encuentros, se ha entrevistado con todos los funcionarios de Nación y nunca tuvimos una respuesta concreta. Y cuando obtuvimos una propuesta fue algo inviable, como este bono fuera del mercado y que a la provincia le implicaría seguir esperando por años poder cobrar esos fondos coparticipables”, explicó.

“Hoy exigimos una pronta respuesta porque los plazos están por vencerse dentro de unos veinte días. También dejamos en claro un tema relacionado a la última propuesta de Nación. Ellos pretendían descontar un servicio de la AFIP sobre la recaudación y les respondimos que el fallo de la Corte Suprema ha sido muy claro y que Nación debe devolver todos los fondos coparticipables descontados ilegalmente a San Luis. Los tiempos para que la AFIP reclame por esos servicios están agotados”, aclaró el funcionario.