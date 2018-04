“San Luis no cobra ningún impuesto por el gas, la energía y el agua”

La ministra de Hacienda Pública criticó la decisión del presidente Macri de pedir a las provincias que reduzcan los impuestos que trasladan a las boletas de servicios públicos. La funcionaria aclaró que la Provincia no cobra impuesto alguno sobre esas prestaciones y remarcó que gran parte del déficit que padece el Gobierno nacional se debe a los subsidios que otorga a la Provincia de Buenos Aires.

“La situación que atraviesa el país es bastante compleja. Hay un enorme incremento en las tarifas de servicios como la electricidad, el gas y el agua, situación que conlleva una alta sensibilidad social. Los tarifazos que aplica el Gobierno nacional son para cubrir un déficit fiscal de su gasto público y lamentablemente lo pagan con mayor costo quienes menos ingresos tienen. Macri se equivoca nuevamente y lo hemos visto retroceder muchas veces cuando toma decisiones erróneas. Pero en esta ocasión no quiere retroceder nuevamente, porque sabe que si lo hace pierde credibilidad. No quiere asumir el costo político de un tarifazo sobre la gente que menos tiene. Entonces busca deslindar responsabilidades y en ese sentido busca responsabilizar a las provincias como primera medida y, en segundo orden, a los consumidores. Pero el Gobierno de San Luis no tiene por qué hacerse cargo de responsabilidades ajenas ni de decisiones que no toma”, explicó Zabala Chacur.

“Quiero dejar en claro que el Gobierno de San Luis no cobra ningún impuesto específico ni por el gas, ni por la energía, ni por el agua. Sí hay un impuesto que cobra y es sobre los Ingresos Brutos que, a nivel nacional, cobramos la alícuota más baja. Y la cobramos a personas humanas o entidades jurídicas que ejercen alguna actividad lucrativa. Eso que se recauda llega a la Provincia para abastecer necesidades de toda la población y se destina a salud, educación, seguridad, a generar obra pública. En definitiva, a mantener la paz social que siempre caracterizó a San Luis”, añadió la funcionaria.

“Por otro lado, el presidente Macri nunca le preguntó al gobernador de San Luis si estaba de acuerdo con este tarifazo. Entonces no nos parece oportuno que nos hagamos cargo de una decisión que tomó el Estado nacional. ¿Por qué tiene que hacerse responsable San Luis? También, Macri culpa a los consumidores, deslinda responsabilidades a costa de un endeudamiento en el exterior para cubrir un déficit fiscal en el mediano plazo. Hay muy poca información sobre esa deuda y mucho deslinde de responsabilidades. Esto es un apriete directo del presidente, que utilizó a su mejor alumna, la gobernadora Vidal, que a los dos minutos derogó dos impuestos ley que tenían destino específico a gas y electricidad. Parte del déficit que tiene el Gobierno nacional es por subvencionar a la Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué ahora tiene que salir todo el país a salvar las decisiones del presidente? Nosotros, San Luis, no podemos salir a hacernos cargo de una responsabilidad que nunca asumimos”, cerró la ministra.