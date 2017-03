San Juan: Nuevo derrame en la mina Veladero por la rotura de un caño

Un nuevo derrame de solución mineral por la rotura de un caño se produjo en las últimas horas en la mina Veladero que opera la empresa Barrick Gold en San Juan, en el cuarto incidente en dos años, lo que generó un gran malestar en el gobierno provincial, que analiza multas y acciones legales.

La compañía informó anoche al gobierno que el incidente se generó alrededor de las 17.30 por el “desacople de cañerías ubicadas sobre un canal de contención que transportan solución rica (conduce oro y plata)”, tras lo cual la provincia envió técnicos ambientales y a la policía minera para realizar un relevamiento de la situación.

El gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, manifestó hoy su “preocupación” por “los sucesivos eventos” en Veladero y dijo que “la empresa con seguridad va a ser multada”.

Si bien señaló que “a priori no es un incidente mayor”, el mandatario aclaró: “No me voy a manejar con lo que aduce la empresa, no es eso lo que tengo que hacer, quiero los informes oficiales”.

“Nos estamos quedando cortos con las sanciones en función de los parámetros que tenemos para sancionar”, alertó Uñac, y abogó por el cuidado del ambiente “dentro de los parámetros legales”.

El gobernador aseguró que será “implacable” en el cumplimiento de las normas y sostuvo que “ellos van a tener que ponerse a la altura de la circunstancias porque así, manteniendo en vilo a los sanjuaninos y al gobierno, tampoco podemos seguir”.

A su vez, voceros del ministerio de Ambiente de la Nación informaron a DyN que en las próximas horas viajará al lugar un equipo técnico para evaluar el impacto de este nuevo incidente.

El gobierno sanjuanino detalló, a través de un comunicado, que el nuevo incidente “ocasionó arrastre y acumulación de material (ripio) contactado con solución rica que se depositó sobre un camino horizontal compactado”.

Por eso, remarcó que se iniciaron “trabajos para reparar la cañería y reingresar el material desde el dique de contención al valle de lixiviación”.

La mina Veladero está ubicada a 350 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan, a una altura de entre 4.000 y 4.850 metros sobre el nivel del mar, y el incidente de hoy fue el cuarto en dos años.

El 13 de enero se produjo un derrame en otro yacimiento en San Juan a cargo de la empresa canadiense Barrick Gold, que admitió un “incidente” en Lama provocado por “deshielo”.

En esa oportunidad, la organización Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas reclamaron en un comunicado el “cierre definitivo de las operaciones en la zona Lama/Veladero” y advirtieron que “es el gobierno nacional el que debe ponerse los pantalones y defender nuestro ambiente”.

La empresa canadiense debió detener en septiembre las actividades en la mina Veladero, donde se registró un derrame de agua cianurada, al igual que en el mismo mes de 2015.