“Salida abrupta, desprolija y discriminatoria por Cencosud S.A.”

Jonatan Hernandez fue despedido abruptamente de la empresa de Horst Paulmann, la cual lo discriminó y desvinculó porque padecía un problema de salud.

Dialogamos en exclusiva con su abogado y nos adelanta cómo será el juicio laboral y penal que marcará un antes y un después en la historia de Cencosud S.A.

¿Qué fue lo que pasó?

Venía trabajando normal a pesar de que no me sentía bien, fui al médico me otorgó licencia. No les gustó y el 22/11 me enviaron el telegrama de despido desestimando el certificado médico. En realidad me lo querían entregar el jueves 18 en la empresa pero no se pudo dar, totalmente ilegal. Ahora nos veremos las caras en el juicio, ya que voy por todo.

¿Te comunicaste con Legales de la empresa. Qué te informó?

La “Dra. Claudia Ulloa”, manifestó que se habían cruzado los telegramas, rarísimo pero firmó el despido, un horror! si algún día necesitó un profesional que no me defienda ella, no la contrato ni loco (risas). Igual es mi opinión…

¿Avisaste de tu estado de salud a la empresa?

Sí, a la supervisora, RRHH y telegrama ley para certificar el mismo diagnóstico. También se lo comuniqué a una tal “Mariela Ledesma”, según se dice es la Jefa de Customer service, pero como lo dije en todos lados, no se qué función cumplía ya que siempre que la necesité casi nunca estaba. Seguro sobraba un puesto y se lo asignaron. Igual me guardo mi opinión.

¡Es un papelón Eaya Consulting en genral!

¿Cómo era tu relación con la supervisora?

Normal. “Cintia Nuñez” es rara, si la tengo que definir es leal a sus jefes, pero muy poco eficiente, cero resolutiva, era estresante tener que perseguirla para que me ayude con problemas de la Tarjeta, lo único que hacía cuando venía era hablar por celular, pasear por shopping y lamentarse por sus problemas personales, en sí era tedioso convivir con ella. Nos obligaba a mentir ante las visitas de la gerencia cuando a veces no era así, nos prohibía ir al baño e ir a comer mientras estos se encontraban en el stand.

¿Cómo fue tu experiencia en la empresa?

Fue buena porque aprendí algunas cosas, gané amigos otros mejor no haberlos conocido. A mi criterio la tarjeta es un servicio decadente, lo digo con conocimiento de causa.

Más allá de que una de las Jefas “Alejandra Regueira” diga que personalmente no tenía problemas ni sus conocidos será porque los solucionaba ella, yo estaba presente y la empresa nunca ponía la cara, ni si quiera la supervisora, se le pedía que contacte al cliente y no lo hacía, por eso digo que su trabajo era leal a la gerencia, pero muy poco eficiente, a mi parecer no cumplía su función correctamente, en definitiva, de terror es poco.

No atendía el teléfono y se justificaba manifestando los problemas que tenía, totalmente desubicada y poco profesional.

Cencosud S.A. tiene muchos juicios en Defensa del cConsumidor. Evidentemente el servicio que brindan no sería del todo bueno.

Conclusión: Me fui tranquilo, cumplí con todo, trabajé siempre de más, 5 semanas sin franco de corrido cuando estaba fuera de la ley, lo cual no se me pagó como corresponde. Nunca supe el perfil que buscaban, es decir lo que se veía era gente que no decía ni escribía la “S”, horrorosa redacción y mal compañerismo avalado por Nuñez, eso profesionalmente es un manejo incorrecto de los recursos humanos.

Dialogamos con Alexis K su abogado y aportó el siguiente informe:

“En principio aclarar que la empresa consultora, la ’empleadora registral’ intenta despedir de forma directa (es decir por voluntad de ella misma) y sin expresión de causa en su carta documento, es decir, sin detallar algún móvil en la determinación del despido.

Todo esto se dio en el marco del abrupto deterioro de la relación laboral, por exclusiva decisión de los empleadores a partir de mi cliente avisara de su delicado estado y condición de salud.

Se notificó fehacientemente en varios telegramas laborales su problema recibiendo después un despido sin causa, el cual como lo expliqué, habiéndose acreditado los indicios objetivos previos, se presume discriminatorio por su estado de salud. Siendo la obligación de la empresa en esos casos es de actuar, justamente, con mayor prudencia y buena fe. Hicieron lo contrario.

Además se reclamó la interposición fraudulenta de una empresa consultora en la relación laboral, quien asumió el rol de empleador registral, cuando en la realidad de los hechos. Jonatan trabajó para CENCOSUD S.A. en el local de Jumbo Palermo, atendiendo clientes de CENCOSUD S.A. y recibiendo órdenes de supervisores de CENCOSUD S.A. Esta es otra práctica frecuente de las grandes empresas.

Desde este punto de vista se le reclamó a la verdadera empleadora el reconocimiento de la relación laboral, y la reparación del acto discriminatorio que cometió la empresa “interpuesta”.

Claro en esta, la salida fue abrupta e imprevista, inclusive, hasta deben estar admitiendo internamente el error cometido. Considero que hay indicios objetivos y firmes para reclamar la reparación integral de un acto discriminatorio, cuestión que termina decidiendo un juez, luego de un debido proceso y defensa en juicio”.

Jonatan para finalizar la nota algún mensaje que quieras dar?

A la gente que buscan trabajo, no vayan a Eaya Consulting ni a Cencosud S.A, es perder el tiempo, los usan, los obligan a mentir y no cumplen lo que contempla la ley, una vez que no les servís te descartan… nos vemos en Disney!(risas)