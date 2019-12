Rodríguez Saá en el cierre del ciclo InSerTar: “Los jóvenes deben insertarse y participar”

El gobernador Alberto Rodríguez Saá realizó el cierre anual del ciclo de charlas InSerTar y envió un fuerte mensaje a la juventud. Hizo hincapié en la necesidad de visibilizarlos y provocar una enorme renovación: “Ustedes deben manejar el poder nacional, provincial y municipal”, expresó en un Molino Fénix colmado.

La última ponencia del año en el revolucionario foro desarrollado en el Complejo Molino Fénix, de Villa Mercedes, tuvo como disertante a Facundo Manes, el especialista internacional en neurociencia que, en una interacción con el periodista Alejandro Fantino, se refirió al funcionamiento racional del ser humano, el comportamiento de las comunidades y brindó recomendaciones para alcanzar un mayor desarrollo personal y social. Fue una de las ponencias más concurridas, dada la trayectoria y experiencia del profesional en temas tan instalados a nivel mundial. Para el cierre del encuentro que contó además con la presencia del secretario general de la gobernación, Alberto Rodríguez Saá, se entregaron los certificados a los que participaron del ciclo, lo que fue precedido por palabras del primer mandatario provincial.

“Estoy asombrado, feliz y recontra orgulloso por lo que está ocurriendo con InSerTar; gracias, Anabela (Lucero, directora del complejo), a todo el equipo organizador, gracias a los participantes que han confiado y a los disertantes que han venido para ayudarnos. Si hubiera imaginado este ciclo, no hubiera sido tan lindo como lo que he visto”, dijo.

Rodríguez Saá hizo hincapié en “la confianza de los participantes, que han venido y compartido sus sueños, por lo que la respuesta debe ser un camino de ida y vuelta. Esa confianza debe ser retribuida, abriendo los brazos, las puertas. Más adelante tendremos las conclusiones del ciclo, con la participación de todos, que han construido y elaborado un sueño”,expresó el mandatario.

“Depositar un sueño es abrirse y mostrar lo mejor que uno tiene y darle un abrazo a la sociedad, ese es el camino hacia el futuro, que en algunos casos puede ser ratificatorio de cosas que estamos haciendo bien y mejorarlas, o también tratarse de grandes innovaciones a las que hay que atreverse para lograrlas. A veces surgen obstáculos que nos ponemos nosotros mismos, creyendo que hay cosas que no se pueden hacer; siempre hay obstáculos y uno enorme es la burocracia de los Estados, de las mismas ONG, de los sindicatos y de la escuela, pero muchas veces ese impedimento es inexistente, pero está planteado culturalmente y a veces creemos que es un obstáculo; si lo es, hay que removerlo, creyendo siempre en los sueños y ponerles energía para alcanzarlos. Cuando un viajero empieza a ir al objetivo pone energía y marca una dirección, es lo que estamos haciendo en este foro en el que se han elaborado muchos sueños, caminos y direcciones. No paremos la energía, caminemos hacia el objetivo y lo vamos a cumplir”.

El gobernador puntano destacó: “Los dirigentes tenemos un desafío que es visibilizar a los que no están visibilizados, a los jóvenes y a los que no lo son, pero piensan como tales. Para lograr esto se debe ser muy generoso, hay que abrirles las puertas, conocerlos, no tenerle celos, ni envidia ni temor; debemos construir el futuro entre todos. Los jóvenes deben insertarse y participar en los gobiernos de la provincia y de los municipios; en Villa Mercedes se está dando una enorme renovación con Maxi (Frontera) y Verónica (Bailone), que son muy jóvenes, con sus raíces en la ciudad y que vienen con muchos sueños nuevos. En política se conoce a esto como un trasvasamiento generacional, algo que no es suficiente si no entendemos que hay nuevos desafíos. Se dice que los jóvenes son el futuro, pero no debe ser así, deben ser el presente y el futuro, pero para ello deben comprometerse, insertarse y participar”.

“En San Luis no es difícil construir caminos, calles, este complejo o el parque La Pedrera, lo difícil es lograr que el cemento tenga alma; hoy he sentido que esta construcción tiene alma. ¡Vivan los jóvenes! ¡Vivan los sueños! ¡Viva Villa Mercedes! ¡Viva San Luis y viva nuestra Patria, la Argentina!”, cerró Rodríguez Saá frente al clamor del auditorio repleto, para proceder a la entrega de los certificados a quienes asistieron a cada disertación.