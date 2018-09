Rodríguez Saá anunció el adelanto de la suba salarial y créditos para comerciantes

El mandatario provincial anunció el adelantamiento del pago del 7% correspondiente a la suba salarial del 21% que se aplicó en marzo, y que estaba prevista para octubre (a cobrar en noviembre). El 15 de setiembre, mediante una planilla complementaria, llegará a manos de los empleados de la administración pública provincial. Asimismo aseguró que seguirá revisando los salarios para que no sean superados por la inflación con nuevas mejoras graduales. Además, lanzó una línea de créditos blandos para ayudar a pequeños y medianos comerciantes cuya facturación no supere los 3,5 millones pesos al año. Los préstamos serán de 50 mil pesos y podrán ser devueltos en cuotas, con facilidades y sin intereses. En cuanto a salud, determinó que Laboratorios Puntanos pondrá a disposición toda su producción frente al corte que los laboratorios internacionales le hicieron al PAMI. El gobernador dijo que el costo de los remedios será a un precio inferior al del mercado. En los hospitales públicos serán gratuitos y también el Estado puntano se los ofrecerá a las obras sociales a un bajo costo. “Macri ha fracasado, su gobierno es el que más endeudó al país. Macri ha fracasado y está en una situación de escándalo. El gobierno se llama Cambiemos y no ha cambiado nada, nos lleva a una enorme frustración. Fracasó en el pleno empleo, en combatir la pobreza, generó una sociedad que vive en el escándalo que tapa cualquier agenda”, dijo el gobernador puntano.