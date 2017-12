Rod Stewart tocará en Costa Salguero el “Día de los Enamorados”

El músico británico Rod Stewart dará el 14 de febrero próximo un show íntimo con una cena de gala en el Centro Costa Salguero, en el marco de la visita al país que incluye una presentación prevista para el 16 de febrero en el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires.

En coincidencia con el “Día de los Enamorados”, el creador de “Do you think I’m sexy?” será la atracción principal de una velada exclusiva que abrirá con una degustación de platos gourmet a cargo de prestigiosos chef.

En ese contexto, Stewart interpretará algunos de sus más famoso clásicos como “Maggie May”,

“Hot legs”, “Sailing” y “You are in my heart”.

El último show de este artista en el país se produjo hace más de 4 años, cuando presentaba su colección de clásicos de la música estadounidense.