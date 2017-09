Rivarola: “El acto eleccionario de la UnViMe está suspendido; mi opinión es que no se haga”

El interventor de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe), David Rivarola, confirmó ayer que las elecciones para rector de esa casa de estudios no se realizarán. Así lo adelantó en declaraciones radiales a medios de la capital puntana.

En declaraciones radiales Rivarola afirmó: “El proceso de normalización lleva su tiempo y a mi modo de entender, no están dadas las condiciones para que se hagan las elecciones. La decisión se está evaluando dentro de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Pero si me lo consultan, yo no avalaría un proceso eleccionario en estas condiciones. El acto eleccionario está suspendido. Mi opinión es que no se hagan. En el Ministerio tienen la última palabra, pero ellos también ya tienen una opinión formada”, expresó el interventor.

“A mi modo de ver, las elecciones se harán cuando se cumpla y se respete la ley de educación superior”, agregó para sentenciar el destino de las elecciones que impulsaba el ex rector normalizador, Roberto Schwartz, quien fuera removido de su cargo por el gobierno de Macri.

Sobre su ascendencia política, Rivarola reconoció públicamente lo que muchos saben: “Yo soy del grupo político de José Riccardo. Soy radical desde el año 1983 cuando me afilié al partido. Y hoy mi partido, lo mismo que yo, estamos dentro del espacio político de Avanzar Cambiemos donde estamos los radicales”, sostuvo.

En cuanto a la carrera de medicina que convocaba a miles de jóvenes de todo San Luis y la región, Rivarola subrayó que “está sumida en un proceso de acreditación”. Y reveló que no habrá dictado de clases el próximo año. “En 2018 no creo que se empiece a dictar la carrera de medicina. Pero creo que sí, probablemente, abriremos la inscripción”, contó.

Dos cargos

Rivarola, que fue designado interventor de la UNViME, se desempeñaba como profesor asociado al departamento de Geología de la Universidad Nacional de San Luis. “Voy a pedir una licencia ante la Secretaría de Políticas Universitarias. Tengo 30 días para pedir ese permiso, pero igualmente seguiré dando clases en mi materia de la carrera de Geología. Mientras tanto seguiré aquí en Villa Mercedes”.

Rivarola no renunciará a su cargo dentro de la carrera de Geología. “Seguiré dando clases porque la reglamentación me lo permite. Daré 40 horas en la Universidad Nacional de San Luis”, afirmó.