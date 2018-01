Revés para D’Elía en Casación: seguirá detenido en la causa por el Memorándum con Irán

La Cámara Federal de Casación rechazó un recurso del dirigente Luis D’Elía, quien deberá continuar preso en la cárcel de Marcos Paz en la causa por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán por el atentado a la AMIA.

En un fallo firmado por la sala de feria del máximo tribunal penal del país, se dejó firme la decisión de la Cámara Federal que había negado la excarcelación a D’Elía, según la resolución a la que accedió Télam.

Los camaristas Eduardo Riggi y Liliana Catucci, con disidencia de Ángela Ledesma, rechazaron por inadmisible el recurso del defensor de D’Elía, el abogado Adrián Albor, y se negaron a analizar la presentación.

“Advertimos que los integrantes de la Cámara, examinaron la procedencia del beneficio solicitado a la luz de la normativa aplicable al caso y en consonancia con las constancias de la causa, relativas a la prisión preventiva del recurrente, que sustentan razonablemente la existencia de riesgo procesal que amerita la denegatoria de la excarcelación del procesado”, argumentaron Catucci y Riggi.

Además, concluyeron que la defensa de D’Elía no consiguió “demostrar el vicio jurídico que alega ni se ha hecho cargo de rebatir adecuadamente los argumentos en los cuales se sustentó la denegatoria de la excarcelación del procesado, razón por la cual queda en evidencia la ausencia de fundamentación del recurso interpuesto”.

Además, los camaristas sostuvieron que tanto el juez de la causa, Claudio Bonadio, como sus superiores de la sala II de la Cámara Federal coincidieron en el rechazo de la excarcelación, por lo cual D’Elía tuvo garantía de revisión de esa decisión.

El dirigente de MILES fue detenido el 7 de diciembre por orden de Bonadio al quedar procesado con prisión preventiva por supuesto encubrimiento agravado de ciudadanos iraníes con pedido de captura internacional por el atentado a la AMIA, en una pesquisa que se basó en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán.

En la causa también se procesó con prisión preventiva a la ex presidenta Cristina Kirchner, en libertad por sus fueros parlamentarios como senadora; al ex canciller Héctor Timerman, excarcelado por razones de salud; y al ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini.

Casación también tiene a estudio un pedido de excarcelación de la defensa de este último ex funcionario.

Los mismos camaristas que rechazaron tratar el planteo de excarcelación de D’Elía se habían negado ayer a habilitar la feria judicial para revisar la cuestión de fondo vinculada a los procesamientos con prisión preventiva dictados por Bonadio y confirmados por la Cámara Federal.

Con esta decisión, la revisión de los procesamientos por parte del máximo tribunal penal quedó postergada hasta febrero, cuando reasuman los jueces de la sala que tiene la causa.

D’Elía pidió además ser beneficiado con el arresto domiciliario por cuestiones de salud, por tratarse de un paciente cardíaco y con diabetes, según argumentó su defensa.

Este planteo fue hecho por su abogado ante el tribunal inferior a Casación, la Cámara Federal, que lo resolverá a más tardar mañana.