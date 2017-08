Randazzo pidió que voten “pensando en quienes mantuvieron una conducta política coherente”

El precandidato a senador nacional por Cumplir dentro del Frente Justicialista, Florencio Randazzo, llamó a votar en las PASO “pensando en quiénes han mantenido una conducta política coherente” y “cumplieron con lo prometido” durante su última recorrida de campaña por Lomas de Zamora.

“Somos una alternativa y estamos dispuestos a transformar la gran preocupación reinante en respuestas y oportunidades, desde los mismos valores que hemos sostenidos al paso del tiempo”, sostuvo Randazzo durante una recorrida por la peatonal Laprida, una de las zonas comerciales del municipio que gobierna el intendente Martín Insaurralde.

“No hay otro camino para transformar la realidad que con la política, y nosotros la honramos prometiendo y cumpliendo, sin soberbia ni oportunismo. No desteñimos, somos peronistas en las buenas y en las malas”, azuzó Randazzo.

La frase le pegó indirectamente a Insaurralde, quien antes de encolumnarse detrás de la precandidatura a senadora nacional de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, supo formar parte del grupo de intendentes conocido como “Los Esmeralda”, que eran los que impulsaban la candidatura de Randazzo cuando el ex ministro de Interior y Transporte aún no definía si se iba a postular.

“Votar a los postulantes de Cambiemos es apoyar las políticas de Macri, y votar a Cristina es pensar que las soluciones para este presente pasan por volver al pasado”, detalló Randazzo al referirse a dos de los principales precandidatos opositores.

En tanto, sobre el líder del Frente Renovador fue tajante: “Estoy convencido de que Sergio Massa es un oportunista. Hasta hace poco Margarita Stolbizer también lo tildaba de oportunista”.

Sobre las expectativas para el domingo el líder de Cumplir dio un mensaje alentador: “Son muy buenas, mucho mejores que lo que se dice. Las encuestas están muy prostituidas, es parte de la hipocresía que vivimos a diario. Están hechas por los mismos encuestadores que daban como ganadores a Daniel Scioli y Aníbal Fernández en 2015, después nadie se hace cargo de nada”, sentenció Randazzo.

“Los verdaderos militantes nunca tomamos decisiones por las encuestas, sino por las convicciones. Pretendo ser una persona como fui toda mi vida, honesto y sincero, que dice lo que piensa”, concluyó Randazzo antes de señalar que la suya fue “una campaña corta pero intensa”.