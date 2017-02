Rally de Villa Larca y Cortaderas: Mario Rasso dio la sorpresa y festejó

El piloto de La Toma, Mario Rasso, festejó en la primera fecha de la Copa “Gobierno de la Provincia de San Luis”, en el Rally de Villa Larca y Cortaderas, al adjudicarse la General y Clase A. Alejandro Rumie terminó segundo e Iván Morales completó el podio.

“Nunca había corrido con un Clase A y queríamos hacer kilómetros y mejorar el ritmo. Hoy –por ayer- se me dio de a poco y al final logramos una victoria que no esperábamos y que nos da un empujón anímico muy grande. Fue un triunfo realmente soñado por mí. De antemano pensaba que tenía que pelear el campeonato, pero sabía que tenía que ganar alguna carrera y se me dio en la primera, la suerte está echada de mi lado”, dijo el vencedor, según publicó El Diario de la República.

“Hicimos muy buenos tiempos, pero cometí muchos errores por venir “cebado” de más. El auto permite cierto margen. Terminar así es soñado. Y por supuesto ahora vamos a seguir en el campeonato con más ganas que antes”, dijo Rasso.

Fotos: Marcelo Lacerda