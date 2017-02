Ponce: “La relación con Rodríguez Saá es muy firme y fuerte”

El intendente de la Ciudad de San Luis, Enrique Ponce, manifestó que la relación que mantiene con el gobernador Alberto Rodríguez Saá, es “muy firme y fuerte”, luego de la visita del presidente Mauricio Macri a la provincia.

Las declaraciones las hizo en rueda de prensa, dado los ataques que sufrió durante la visita del mandatario, donde hizo las veces de principal anfitrión.

“Yo siempre soy el mismo, con aciertos y con errores. Fijense los decretos de mi función pública, si yo di marcha atrás en alguno de mis valores y de mis ideas. Siempre estoy en el mismo lugar y trabajando para ahondar en lo que es nuestra plataforma de gobierno, por la cual los vecinos me votaron y trabajar para aquellos que no me votaron”, aseguró Ponce.

“El gobernador ha dado muestras más que claras, la relación es muy firme, muy fuerte, particularmente conmigo, al igual que el senador nacional, Adolfo Rodríguez Saá, es muy saludable que haya un diálogo político y de hecho fíjense que en abril ya sale la licitación para 400 cuadras más de las mil que estamos haciendo con el adelantamiento de los fondos de la coparticipación a partir del fallo de la Corte del 15%”, añadió el funcionario.

Y sobre los ataques, que incluyeron huevazos e insultos de todo tipo dijo específicamente: “los invito a que vengan conmigo y le consulten a la gente que en el anexo 5 del Eva Perón que en este momento le están pavimentando la calle, y consultenlé qué opina de la política, de los huevazos, porque con el pavimento los sacas de la tierra, mejorás su calidad de vida, ojo falta mucho para hacer, pero es muy buena, muy firme y muy sólida la relación con el Gobierno de San Luis y espero que siga de la misma manera”.